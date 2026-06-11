La Policía Científica inspecciona el local donde se inició el incendio del hotel de Málaga

Málaga, 11 jun (EFE).- La Policía Científica ha accedido este jueves al interior del local comercial donde se inició el incendio de un hotel en Málaga, originado el pasado 25 de mayo en la cafetería de la planta baja y que obligó a evacuar de madrugada a más de un centenar de huéspedes sin que se produjeran daños personales.

El Ayuntamiento de Málaga ha informado en redes sociales de que una unidad de la Policía Científica de la Policía Nacional y técnicos de la propiedad del inmueble, acompañados por efectivos de Bomberos y coordinados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, han realizado una primera inspección visual del local comercial, situado en la planta baja del edificio.

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Se trata del paso previo al establecimiento de medidas que garanticen un acceso seguro a la zona para localizar el origen del incendio e investigar las causas, han precisado desde el Consistorio.

Una vez se adopten las medidas de retirada de restos del incendio para su posterior análisis, y de apuntalamiento de la estructura, se continuará con la inspección para avanzar en la investigación.

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Es una fase posterior, ha indicado el ayuntamiento, será cuando se lleve a cabo el análisis de la estructura del inmueble.

Por su parte, los Bomberos mantiene el operativo en la zona, con una dotación realizando labores de refresco y prevención.

El fuego se inició sobre las 1:20 horas del pasado 25 de mayo y las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan su inicio en el local comercial que había en la planta baja del edificio, propagándose rápidamente al hotel anexo, que activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal a las 1:26 horas, justo dos minutos después de que se produjera una deflagración en el local comercial.

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La intervención, siempre a criterios técnicos de Bomberos, se ha afrontado desde el exterior con aportes de gran cantidad de agua para rebajar las calorías, con un caudal de unos 5.000 litros por minuto.

Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio del incendio en el interior del local comercial ubicado en la planta baja del edificio, aunque será la investigación de la Policía Científica de la Policía Nacional la que determine las causas y el origen. EFE

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