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La Fiscalía pide prorrogar la primera investigación sobre maniobras de Leire Díez contra la UCO, fiscales y jueces

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La Fiscalía ha propuesto al juez Arturo Zamarriego, que investiga las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para recabar información comprometedora de mandos de Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, ampliar seis meses más la investigación al apreciar que están pendientes de practicar "diligencias esenciales", como la audición de determinadas grabaciones aportadas a la causa o la revisión de la prueba documental.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el representante del Ministerio Público ve "preciso acordar la prórroga hasta la completa instrucción de la causa" y no descarta que, avanzadas las diligencias, surja la necesidad de acordar otro tipo de actuaciones para seguir indagando en los hechos investigados.

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El Ministerio Fiscal apunta que "están pendientes de practicar diligencias esenciales" como la audición y transcripción de algunas grabaciones aportadas por el fiscal Ignacio Stampa, que denunció a Leire Díez por un presunto intento de soborno, "así como determinada" prueba documental referente a la exmilitante socialista.

Por su parte, en una providencia a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez Zamarriego ha dado por recibida la petición de ampliación de la instrucción de la Fiscalía y ha subrayado que queda pendiente de resolución una solicitud para ampliar una querella contra el PSOE interpuesta por Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en la causa.

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El magistrado detalla, asimismo, que también queda pendiente la solicitud de sobreseimiento y archivo de la causa formulada por la defensa del periodista Pere Rusiñol, uno de los investigados en el marco de estas pesquisas judiciales.

La causa de Zamarriego en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) parte de una denuncia presentada por Hazte Oír por una reunión en la que Díez habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos, a cambio de información comprometedora de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El juez ve indicios de que Díez, junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, buscaba "anular o malbaratar" investigaciones judiciales en "casos relevantes" que podrían afectar a políticos y empresarios, después de dos denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, con quienes Díez se habría reunido para pedir información a cambio de una contraprestación económica.

Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez para intentar obstaculizar procesos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, pidió a Zamarriego que le remitiera su causa para unificar y asumir ambas.

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