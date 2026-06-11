El papa llega al estadio de Gran Canaria para una misa multitudinaria

Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).- El papa León XIV ha llegado a la estadio de Gran Canaria para su primera misa en Canarias, en la que se esperan cerca de 50.000 personas.
El papa ha llegado al estadio, en el barrio de Siete Palmas, en papamóvil y ha sido acogido con una gran ovación mientras recorría todo el recinto. EFE
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