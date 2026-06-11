Dos acertantes de Barcelona y Huesca ganan 1.302.690 euros en la Bonoloto del jueves

Madrid, 11 jun (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 11 de junio, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría (seis aciertos), premiados con 1.302.689,995 euros cada uno de ellos y que han sido validados en Barcelona y Binéfar (Huesca).

Uno de ellos se ha validado en la Administración de Loterías nº 160 de la Ciudad Condal, situada en Escorial 113, mientras que el otro boleto premiado ha sido sellado en el despacho nº 1 de la localidad oscense de Binéfar, situado en la avenida Aragón número 31.

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De segunda categoría (cinco aciertos + complementario) existen seis boletos acertantes a los que les corresponden 5.865,3416 euros por billete, y que han sido validados en Alaquàs (Valencia), Benidorm (Alicante), León, San Andrés de Rabanedo (León) y en Ramales (Cantabria).

Combinación ganadora: 30-20-10-17-40-04

Complementario: 37 y Reintegro: 6

EFE

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