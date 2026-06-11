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Marta Robles gana el Ateneo de Sevilla con una novela sobre una saga familiar

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Sevilla, 11 jun (EFE).- La periodista y escritora Marta Robles ha ganado la LVIII edición del Premio de Novela Ateneo de Sevilla, dotado con 30.000 euros, con la historia de una saga familiar durante cien años, mientras que la XXXI edición del premio de novela Ateneo Joven, dotado con 5.000 euros, ha sido para Elías Cruz Cárdenas (Sevilla, 1996).

"El anillo de Eloísa" es el título de la novela de Marta Robles, que publicará la editorial Almuzara, al igual que la de Elías Cruz Cárdenas, una historia de misterio de tintes esotéricos titulada "De sangre y sombra". Ambos premios se han dado a conocer la noche de este jueves en una cena de gala en el Real Alcázar de Sevilla.

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Marta Robles ha dicho a EFE que su novela está protagonizada por cuatro mujeres de nombre Eloísa que representan cuatro generaciones, desde una bisabuela a una biznieta, pasando por la abuela y la madre, en una historia ambientada entre Galicia y Madrid.

La novela, según la autora, refleja cien años de la vida de España, no sólo a través de estas cuatro mujeres, sino de toda una saga familiar, ya que la historia está plagada de personajes.

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La historia arranca cuando la biznieta llega a Madrid a casa de su bisabuela sin saber que esta morirá dos horas más tarde, cuando le será entregado un anillo, un comienzo con el que Marta Robles ha querido rendir homenaje a "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez, una novela que ha recordado que leyó con 14 años y que desde entonces la tiene deslumbrada.

Aunque ese homenaje, ha insistido la escritora, está hecho con todo el respeto y la consciencia de que García Márquez es un genio, "El anillo de Eloísa" se parece más en el tono y en el devenir de las historias que cuenta a "La vida exagerada de Martín Romaña", de Alfredo Bryce Echenique, es decir, participando por igual de la emoción y del humor.

"Los escritores, aunque escribamos de monstruos verdes siempre hablamos de nosotros mismos", ha respondido Robles a la cuestión de si la más joven de las Eloísas, por ser la más próxima a su generación, tiene algo suyo, y también ha aclarado, como advertía Javier Marías, que ciando se hace literatura todo es literatura.

El poeta y narrador Elías Cruz Cárdenas, ganador del Premio de Novela Ateneo Joven, ha definido su novela como "una novela negra con tintes policíacos y esotéricos", ambientada principalmente en el edificio de la Biblioteca Nacional, en la ciudad de madrid y en un pueblo ficticio llamado Aguavieja.

Cruz Cárdenas es autor de otra novela, del ensayo "Pedagogía de género" y de tres poemarios, todos ellos publicados en autoedición, una labor en la que también ha tratado de abrirse paso como editor, ya que, aunque psicólogo forense de formación, trabaja en hostelería, una tarea de la que también se siente orgulloso.

Cruz Cárdenas ha dicho a EFE que "De sangre y sombra" es una historia de misterio que arranca con el hallazgo de un manuscrito que se creía perdido y que se titula "El ritual", lo que da pie a una serie de peripecias que unen la vertiente esotérica de la novela con su lado de misterio por resolver.

El sello de autoedición ideado por Cruz Cárdenas se llama 'Librama' y con él, según ha explicado, trata de ayudar a otros jóvenes escritores con lo que ya ha aprendido como escritor que se edita a sí mismo.

También ha explicado que ha concurrido al Ateneo Joven tras el pseudónimo de 'Antonio Hernández' para hacerle un particular homenaje al poeta y narrador gaditano fallecido hace dos años. EFE

(Foto)

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