La RTVA reforzará sus protocolos contra el acoso sexual tras denuncia al director de ADM

Sevilla, 11 jun (EFE).- La Comisión de Igualdad de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha acordado este jueves reforzar los protocolos contra el acoso sexual y remitirlos a las empresas que trabajan para la empresa pública después de la denuncia contra el director general de la productora ADM, Gustavo Fuentes, imputado por agresión y acoso sexual a una reportera.

Tras una reunión convocada de urgencia, la Comisión de Igualdad, en la que están representados la empresa y los trabajadores, ha emitido esta noche un comunicado en el que condena "rotundamente cualquier comportamiento que suponga un menoscabo de los derechos fundamentales de las personas, especialmente en un caso de acoso sexual tan grave como el denunciado" y reafirma su " tolerancia cero ante cualquier tipo de abuso, situándonos en todo momento del lado de las víctimas".

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Destaca que su prioridad es "garantizar un entorno seguro y la protección efectiva de las personas trabajadoras de Canal Sur Radio y Televisión, así como de cualquier otra persona que preste servicios para esta casa".

Como el caso se encuentra bajo jurisdicción penal, el organismo de la RTVA deja en suspenso cualquier expediente dentro del protocolo contra el acoso sexual, aunque advierte de que "vigilará estrechamente el desarrollo de los acontecimientos y exigirá a ADM la máxima colaboración y transparencia, tanto en relación con los hechos denunciados como respecto a las actuaciones de las personas responsables de velar por la prevención y detección de este tipo de comportamientos en dicha empresa".

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Además, anuncia que creará un canal en la web en el que podrán presentar denuncias tanto la plantilla de la RTVA como trabajadores de las empresas proveedoras.

También insta al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de ADM -participada al 47 % por la Junta de Andalucía- , a que elabore "un estudio de clima laboral y una evaluación de riesgos psicosociales a las personas de su empresa que trabajan en programas de Canal Sur".

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Por otra parte, remitirá el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de Canal Sur, "reforzando la necesidad de su conocimiento, cumplimiento y aplicación efectiva".

Tras la imputación por agresión y acoso sexual, el consejo de administración de ADM acordó la suspensión temporal de su director general hasta que se aclare su situación procesal. EFE

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