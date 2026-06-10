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Un once claro, con dos condicionantes

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Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.) 10 jun (EFE).- A cinco días de debutar en el Mundial, España vive en calma. Segundo día consecutivo sin entrenamiento de todo el grupo. Tiempo para el golf para varios internacionales, que lo utilizan como vía de escape a la rutina en Chattanooga (Tennessee), mientras el cuerpo técnico define la carga de trabajo de los próximos días antes de un estreno ante Cabo Verde con un once titular definido.

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Sin hueco para las sorpresas. No acostumbra a ello Luis de la Fuente, y menos para inaugurar un torneo que, aunque de más margen de error al clasificarse también las ocho mejores terceras, la posición en el grupo será clave para poder allanar el camino hacia la segunda estrella.

Aunque Argentina en Qatar 2022 y la propia España en Sudáfrica 2010 sepan lo que es caer el primer día y levantar la Copa del Mundo, es un escenario que ni se contempla en la concentración de la selección española en Chattanooga.

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En la ciudad ubicada junto al río Tennessee tiene la selección española su cuartel general. Hotel de concentración en el centro de la ciudad y el campo base a diez minutos en unas instalaciones de élite, de 279 hectáreas que cuentan con todo tipo de comodidades, espacios deportivos y ocio.

Un ocio que predominó para los futbolistas en la jornada de descanso de este miércoles y menos para un cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente que planifica la intensidad, ejercicios y táctica de los cuatro entrenamientos por delante hasta el debut del día 15 de junio contra Cabo Verde, en Atlanta.

Lo hacen con una idea clara del once titular en la cabeza y que ya mostraron en el amistoso del lunes frente a Perú.

El primer futbolista del once, Unai Simón. El guardameta es el titular para Luis de la Fuente y el debate externo no altera sus planes. Lo tiene claro. Eso sí, conscientes ambos, por experiencia propia en el Europeo sub-21 de 2019, que el devenir del torneo puede cambiar los galones, con David Raya y Joan García preparados y en espera.

En defensa, Marcos Llorente le gana la partida a Pedro Porro para el lateral derecho, al menos de inicio; mientras que Marc Cucurella es un fijo en el lateral izquierdo en los días importantes. Y en el centro, la experiencia de Laporte con la precocidad de Cubarsí. Dos centrales con buena salida de balón.

Por delante, el capitán: Rodrigo Hernández. El pivote es suyo una vez superada la grave lesión de rodilla que sufrió tras la Eurocopa de 2024. Líder en el vestuario y sobre el terreno de juego.

A su lado tendrá a Pedri y Fabián Ruiz. Ambos de máxima confianza para Luis de la Fuente desde categorías inferiores.

Pedri llega al torneo con ganas de rendir a su máximo nivel en un Mundial, tras perderse la semifinal y final de la Eurocopa por lesión.

Por su parte, Fabián Ruiz es la tercera pata de un centro del campo de Luis de la Fuente que siempre ha contado con él, y al que le ha sacado su mejor rendimiento. Recuperado de una lesión de rodilla que le tuvo tres meses fuera, el centrocampista del París Saint-Germain lucirá el ‘8’ a la espalda de inicio en el debut.

Como delantero centro, la figura indiscutible de Mikel Oyarzabal. La referencia goleadora de la selección española, el noveno máximo goleador de la historia y visualizando el 19 de julio, la final del Mundial, para un jugador que marca en todas las finales que juega España.

Y a su lado, los dos condicionantes del once titular contra Cabo Verde. Lamine Yamal y Nico Williams completarían el once tipo de Luis de la Fuente, pero se encuentran en pleno proceso de recuperación de sus lesiones musculares y, en el mejor de los casos, podrían tener algunos minutos en la segunda parte.

Para sustituirlos, dos perfiles muy diferentes. En banda derecha, Ferran Torres, quien llega en un gran estado de forma al torneo tras marcar y dar una asistencia en los dos amistosos de preparación. El ‘7’ de España aportará gol y movilidad al equipo.

Y en izquierda, Álex Baena. El futbolista del Atlético de Madrid reconoció que tuvo miedo a perderse el Mundial por no encontrar la regularidad en su primera temporada en el club rojiblanco, pero Luis de la Fuente le conoce a la perfección, contó con él y le dará galones en el primer encuentro. De la explosividad y el regate de Nico, a la clase y el juego por dentro de Baena.

Once futbolistas que, salvo contratiempo, saldrán de inicio el próximo lunes en el estadio de Atlanta, casa de los Falcons, equipo de la NFL -la liga profesional de fútbol americano- que ejercerá de local en el próximo partido de la liga en Madrid, y del United, equipo de ‘soccer’ de la ciudad. EFE

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