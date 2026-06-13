Casagrande: "Vinícius tiene más posibilidades de desequilibrar el Mundial que Raphinha"

Carlos Meneses

Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El exjugador de la selección brasileña Walter Casagrande considera que Vinícius Júnior tiene más capacidad para desequilibrar el Mundial 2026 que Raphinha y evita pronunciarse sobre Neymar porque solo habla de futbolistas que están en condiciones de jugar.

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"Creo que Vinícius Júnior tiene más posibilidades de desequilibrar la Copa del Mundo que Raphinha", dijo en una entrevista con EFE en los alrededores del MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde este sábado la Canarinha debuta en el Grupo C contra Marruecos.

No obstante, Casagrande, quien en la década de 1980 formó parte de un movimiento prodemocracia impulsado por los jugadores del Corinthians, coloca en el 'debe' con la absoluta tanto al extremo del Real Madrid como al atacante del FC Barcelona.

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"Juegan mucho más en sus clubes que en la selección brasileña. Eso es lo que les reclama la afición brasileña, ¿no?", comentó de las dos grandes estrellas de la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti.

En este sentido, el exdelantero del Corinthians confía en que ambos "despeguen con la selección" en esta cita de 2026 y "por lo menos hagan aquello que hacen en sus clubes".

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Sin embargo, su optimismo sobre la posibilidad de conquistar el sexto título mundial es limitado. Sostiene que el Brasil de Ancelotti no llega con la vitola de favorito por varias razones.

En primer lugar, incide en que 'Carletto' aún no tiene un once muy definido para este Mundial, condicionado también por las ausencias de Éder Militão, Rodrygo y Estêvão, los tres fuera de la convocatoria por lesión.

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Hace especial hincapié en la figura del joven extremo del Chelsea, que apuntaba a titular en el extremo derecho y cuya ausencia "se nota mucho".

Con todo, espera que la selección brasileña "consiga fortalecerse" a lo largo del campeonato.

"Este primer partido contra Marruecos es muy importante. Es el partido más difícil y si Brasil se impone, creo que puede ganar mucha moral", pondera.

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Casagrande, hoy comentarista deportivo en la televisión, cuenta con la experiencia de haber disputado el Mundial de México 1986.

En esa edición que consagró a Diego Armando Maradona, la Canarinha, dirigida entonces por Telê Santana, firmó pleno de victorias en un grupo con España, Irlanda del Norte y Argelia.

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Pasó por encima de Polonia en octavos, pero cayó en cuartos ante Francia en la tanda de penaltis. Casagrande compartió vestuario en esa selección con leyendas como Careca, Sócrates y Zico.

Curiosamente, los cuartos de final se han convertido en la nueva barrera psicológica de Brasil. En esa instancia claudicaron ante Bélgica en Rusia 2018 y ante Croacia en Catar 2022.

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Para que no ocurra lo mismo, Casagrande apuesta por abandonar la idea de cuatro atacantes, puesta en práctica por Ancelotti con discretos resultados, y poblar el centro del campo.

"La selección (brasileña) aún no tiene una personalidad colectiva formada, ni un equipo con automatismos, por lo que sería más seguro un centro del campo reforzado", analizó.

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Y da un nombre para acompañar a Casemiro y Bruno Guimarães en el medio: Danilo Santos, jugador del Botafogo desde hace un año tras un breve paso por el Nottingham Forest inglés.

También menciona como otra posibilidad a Lucas Paquetá, mediapunta del Flamengo que volvió a Brasil tras varias temporadas en Inglaterra.

Pero en lo que no quiere entrar es en el asunto Neymar, sorpresa de la lista de Ancelotti y quien ya inició la concentración con una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho de la que todavía se recupera.

El 10 del Santos está descartado para el debut contra Marruecos y se espera que esté disponible para el segundo partido contra Haití, en Filadelfia, el día 19.

"Sobre Neymar, mientras no esté entrenando no voy a hablar de él. Quiero hablar de jugadores que puedan jugar, de futbolistas que sean una opción real para Ancelotti. De un jugador que está lesionado y no entrena, no hablo", sentencia. EFE

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