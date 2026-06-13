Pablo Grana, subcampeón de Europa del C1 200 metros, y el K4 logra el bronce

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El palista gallego Pablo Grana se proclamó este sábado, en el C1 200 metros, subcampeón de Europa de piragüismo en el campeonato continental que se disputa en Montemor-o-Velho (Portugal), en el que el K4 500 logró el bronce.

Pablo Grana, de 27 años, finalizó segundo la final A del C1 200 metros con un tiempo de 38.354, solo por detrás del ruso Sergey Svinarev, que registró 38.279. Tercero fue el también ruso Aliaksandr Zubok.

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Ésta es la quinta medalla europea que gana en su trayectoria profesional el palista gallego tras los oros en Poznan 2021 (C2 200 metros) y Racice (C1 200 metros) y las platas de Múnich 2022 (C1 200 metros) y Szeged 2024 (C1 200 metros).

En la final del K4 500 metros España también se subió al podio a recoger un bronce con el equipo formado por Adrián Del Río, Carlos Areválo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, que paró el crono en 1:18.630. Primero fue el K4 de Hungría y segundo el K4 alemán. EFE

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