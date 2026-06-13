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Russell marcó el mejor tiempo en el último libre de Montmeló

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

En su mejor vuelta, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 679 milésimas, 214 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 243 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

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La sesión calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 66 vueltas, para completar un recorrido de 307,2 kilómetros- arrancará a las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT). EFE

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