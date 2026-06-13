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El precio de la luz en España para este domingo

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este domingo 14 de junio, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 14 de junio

Precio de media: 60.48 euros por megavatio hora

Precio máximo: 137.43 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -2.1 euros por megavatio hora

El precio de la luz cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.45 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 111.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 107.16 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 103.06 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 102.75 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.03 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 109.76 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.19 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.33 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.08 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.96 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.03 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.7 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -1.23 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.34 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.3 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 64.42 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 109.52 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 131.6 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 137.43 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 134.88 euros por megavatio hora.

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