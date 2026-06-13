Temas del día de EFE España del sábado 13 de junio de 2026 (13:30 horas)

PLUS ULTRA (Claves)

Madrid - Las claves de la imputación que Zapatero tendrá que despejar en la Audiencia Nacional

(Texto enviado a las 07:15; 1.013 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023365421)

PARTIDOS PP

A Coruña - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la tradicional Romería de O Pino, en A Coruña, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, en plena ofensiva política de esta formación para pedir elecciones anticipadas por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

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Barcelona - El PP ve "insostenible" la situación del Gobierno ante el "nivel de corrupción"

(Texto enviado a las 12:04; 403 palabras)

PARTIDOS PODEMOS

Madrid - Ione Belarra será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid

(Texto enviado a las 13:28; 98 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS PSOE

Madrid - El PSOE advierte de "un calendario judicial para que el Gobierno caiga antes del verano"

(Texto enviado a las 11:24; 460 palabras)

GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece este sábado en rueda de prensa para informar de la composición de su nuevo Gobierno, fruto del acuerdo entre el PP y Vox y que contará con un vicepresidente y dos consejeros de la formación de Santiago Abascal.

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UE INMIGRACIÓN

Santa Cruz de Tenerife - Canarias y Euskadi urgen que se convoque a comunidades para analizar el pacto migratorio

(Texto enviado a las 11:46; 199 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIVIENDA PRECIOS

Madrid - La vivienda en Madrid, Cataluña, las islas o País Vasco bate el récord de la burbuja

(Texto enviado a las 09:35; 644 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023225088)

DEFENSA PROTESTA

Madrid - Militares de tropa y marinería piden ante el Congreso "dignidad" ante una labor de riesgo

(Texto enviado a las 12:59; 476 palabras)

ISAK ANDIC

Barcelona - La defensa de Andic atribuye a una "metáfora" psicoanalítica su alusión a "matar" al padre

(Texto enviado a las 13:19; 165 palabras)

SUCESOS DROGA

Cádiz - La Guardia Civil y Marruecos frustran un alijo de 4.777 kilos de hachís en el Estrecho

(Texto enviado a las 10:03; 351 palabras)

València - 28 detenidos y 30 kilos de cocaína incautados en una macrooperación contra el narcotráfico

(Texto enviado a las 10:23; 529 palabras)

Almería - 26 detenidos por cultivar drogas y defraudar luz en El Ejido (Almería)

(Texto enviado a las 10:05; 357 palabras)

TRASPLANTE ÓRGANOS

Madrid - Primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

(Texto enviado a la 01:33 ; 517 palabras) (Vídeo)

PERSONAS SORDAS

Madrid - La reina alaba la labor de la Confederación de Personas Sordas en su 90 aniversario

(Texto enviado a las 13:15; 319 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INVESTIGACIÓN SANITARIA

Alcorcón (Madrid) - El Hospital Fundación Alcorcón alberga un biobanco de cerebros único en Madrid

(Texto enviado a las 12:54; 848 palabras) (Foto)

CALIDAD MIEL

Molina de Aragón (Guadalajara) - El sector apícola celebra el nuevo etiquetado miel, pero pide difusión entre el consumidor

(Texto enviado a las 09:43; 706 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MANUEL CARRASCO

Sevilla - El cantante Manuel Carrasco ofrece el primero de sus cuatro conciertos en el estadio La Cartuja de Sevilla del proyecto 'Salvaje desde la raíz', cada uno de los cuales estará dedicado a un álbum clave de su carrera

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- A las 22:00 horas

MÚSICA FESTIVAL (Entrevista)

Palencia - Los festivales llenan la España más vacía: los Sanguijuelas y el orgullo de ser de pueblo

(Texto enviado a las 12:54 717 palabras) (Foto)

FERIA LIBRO

Madrid - España es el país que más literatura LGTBIAQ+ produce, según librerías especializadas

(Texto enviado a las 08:20; 650 palabras) (Foto)

TIEMPO CALOR

Madrid - El calor se afianza este sábado con 23 capitales por encima de los 32 grados

(Texto enviado a las 12:44; 651 palabras) (Foto) (Vídeo)

- La Aemet achaca al cambio climático la "burbuja fría" detectada en el Atlántico Norte

(Texto enviado a las 13:14; 386 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Bilbao.- PARTIDOS PSOE.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y diputado por Bizkaia, Patxi López, asiste al acto 'Arroces del Mundo' organizado por la Agrupación Tomás Meabe. Plaza Corazón de María. (Texto) (Foto)

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18:30h.- Madrid.- COALICIÓN SUMAR.- El portavoz adjunto y diputado, Enrique Santiago, y el diputado de Sumar en el Congreso Francisco Sierra participan en la marcha 'República para la paz'. Puerta del Sol. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

19:30h.- Mahón (Menorca).- TURISMO MASIFICACIÓN.- Concentración organizada por Via Menorca contra la saturación turística. Plaza Biosfera. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

18:00h.- Madrid.- IGLESIA EVANGÉLICA.- La Iglesia Evangélica convoca 'España, oramos por ti', un evento en 45 ciudades en España, que en Madrid será una marcha desde la calle Serrano a la Puerta del Sol. (Foto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

13:30h.- Los Llanos de Ariane (La Palma).- MÚSICA CONCIERTO.- La cantante italiana Sabrina Salerno, estrella de la música de los noventa tras el éxito de su tema 'Boys', comparece en rueda de prensa en el festival Aridane + Dance. Plaza de Juan Pablo II.

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17:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA FESTIVAL.- Conciertos de Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro en la segunda jornada del Tenerife Music Festival. Puerto.

22:00h.- Ciudad Real.- LUZ CASAL.- Inicio del concierto de Luz Casal. Plaza de Toros.

22:00h.- Sevilla.- MANUEL CARRASCO.- Concierto de Manuel Carrasco en el estadio La Cartuja Estadio La Cartuja. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:00h.- Villar del Rey (Badajoz).- CULTURA FLAMENCO.- Los cantaores Alejandro Rubio, Ana Morales o Niño Bermejo, acompañados por la percusión de Alberto Arenita y la guitarra de Pedro Ortiz, son algunos de los participantes en el I Certamen Flamenco de Villar del Rey, que abarcará las distintas disciplinas de este arte.

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22:30h.- Santiago de Compostela.- EL ÚLTIMO DE LA FILA.- El Último de la Fila ofrece en Santiago el concierto previsto inicialmente en A Coruña. Monte do Gozo. (Texto) (Foto)

22:30h.- Granada.- FESTIVAL GRANADA.- La reina Sofía preside la Gala Flamenca de la 75 edición del Festival de Música y Danza de Granada a beneficio de la Fundación Reina Sofía Teatro del Generalife. (Foto) (Vídeo)

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EFE

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