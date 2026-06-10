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La Fundación Real Madrid insta a no quedar “fuera de juego” por el cáncer de próstata

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Madrid, 10 jun (EFE).- La Fundación Real Madrid y la compañía farmacéutica Johnson & Johnson han presentado este miércoles una nueva edición de la campaña de prevención del cáncer de próstata “Que no te pille en fuera de juego”, con la que animan a la población masculina de más de 50 años a acudir a revisiones periódicas para detectar precozmente esta enfermedad.

En la jornada celebrada en la sede de Fundación Real Madrid, en Valdebebas, en la víspera del Día Mundial del Cáncer de Próstata, oncólogos y asociaciones de pacientes han destacado la importancia tanto de la detección temprana como de un abordaje multidisciplinar para este tumor, que afectará a uno de cada cinco hombres a lo largo de su vida.

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“Cerca de 35.000 varones en 2026 van a recibir un diagnóstico de cáncer de próstata, aunque no todos van a tener un mal pronóstico”, ha explicado el especialista del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Daniel Pérez Fuentes.

Pérez ha instado a la población mayor de 50 años a pedir una cita con el urólogo o el especialista de atención primaria para anticiparse a los síntomas, puesto que entre un 5 y un 10 % de los pacientes “llegan tarde al diagnóstico”, y en esos casos, “la capacidad de curación se ha perdido”.

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"En el deporte aprendí que anticiparse es clave y en salud es lo mismo. No se trata de ganar un partido, se trata de llegar a tiempo”, ha expresado el exjugador de baloncesto y embajador de la Fundación Real Madrid Felipe Reyes, quién ha desvelado que en los últimos años ha aumentado su concienciación en lo relacionado con la salud.

De hecho, en los primeros estadios de la enfermedad, cuando el cáncer está localizado, la posibilidad de supervivencia a los cinco años es de un 96,8% y se mantiene en un 95,5% a lo largo de los 10-15 años siguientes.

Por ello, la oncóloga radioterápica de HM Hospitales y presidenta de la Sociedad Europea para la Radioterapia y la Oncología (ESTRO), Carmen Rubio, ha lanzado un mensaje de esperanza motivado por los grandes avances en las pruebas de diagnóstico, que han permitido lograr “supervivencias más largas con efectos menos adversos”.

“La persona que acuda a realizarse una revisión no tiene que enfrentarse con miedo a esa situación”, ha aconsejado la oncóloga.

Más de la mitad de los casos del cáncer de páncreas se detectan en adultos mayores de 70 años, según se ha informado en la rueda de prensa de la campaña, que cuenta con la colaboración del Grupo español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP).

A pesar de que existe un miedo a este tipo de cáncer por el estigma de los efectos secundarios como la disfunción eréctil o la incontinencia, el responsable de la Relación con Pacientes de ANCAP, Juan Pedro de la Morena, ha hecho una llamada a “revisarse cuando se cumple una edad” porque "de un diagnóstico precoz depende tu vida y la calidad de vida de lo que te quede por vivir”.

Por último, Jacobo Muñoz, director médico de Johnson & Johnson Innovative Medicine España -empresa que colabora con EFE en la difusión de este contenido- ha afirmado que el objetivo de esta campaña es generar más concienciación ante "este reto de salud pública al que le tenemos ganas" porque “detección precoz nos cambia la estrategia".

La campaña prevé una una serie de acciones informativas, entre las que destacan encuentros entre oncólogos, especialistas y pacientes y comunicaciones a medios, que se realizarán durante todo el año ante el reto de mejorar la concienciación frente a esta enfermedad.EFE

(foto)

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