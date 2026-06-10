La Bolsa española sube el 0,5 % con el foco en Oriente Medio y la inflación de EEUU

Madrid, 10 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 0,5 % pese al aumento de las tensiones en Oriente Medio, tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, y a la espera de conocerse el dato de inflación estadounidense de mayo.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo nacional, alcanza los 18.262,9 puntos, con lo que acumula una ganancia del 5,47 % en lo que va de año.

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En otros mercados, el crudo brent, que subió durante la madrugada, cae a esta hora el 0,12 %, hasta los 91,34 dólares, mientras que el oro desciende el 1,33 % (4.204,3 dólares). El euro, por el contrario, avanza posiciones y se cambia a 1,155 dólares. EFE

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