La afluencia a la plaza de Cibeles en Madrid se multiplicó por 12 durante la misa del Papa

Madrid, 10 jun (EFE).- La afluencia de personas en la plaza de Cibeles durante la Santa Misa del Papa León XIV, celebrada el pasado domingo, se incrementó un 1.100 % respecto a la actividad habitual registrada ese mismo día de la semana, según los datos aportados este miércoles por Telefónica.

En la Vigilia de Oración con Jóvenes, celebrada un día antes, la afluencia en la plaza de Lima aumentó más de un 250 % respecto a la actividad habitual de un sábado, de acuerdo con el análisis realizado por el operador a través de su herramienta "Smart Steps", una plataforma de análisis de multitudes que usa inteligencia artificial y análisis avanzado para procesar datos anonimizados, agregados y extrapolados procedentes de millones de líneas móviles.

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Los asistentes tanto a la Vigilia como a la Santa Misa fueron mayoritariamente residentes en Madrid y visitantes procedentes de otras provincias españolas.

El peso de los visitantes internacionales en la misa se situó en el 20 % (EE. UU., Argentina, Reino Unido y Francia), por encima del registrado en la Vigilia, aunque por debajo del 30 % que suelen representar en un domingo habitual en la zona.

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Los residentes madrileños supusieron el 40 % de los asistentes a la Santa Misa, mientras que los visitantes procedentes de otras provincias españolas (Toledo, Barcelona, Valencia y Sevilla, principalmente) representaron el 23 %.

En cuanto a la vigilia, el 41 % de los asistentes, fueron madrileños; el de españoles procedentes de otras regiones (principalmente Valencia, Sevilla y Toledo), un 32 %; y el internacional (principalmente EE. UU., Francia y Reino Unido), el 9 %.

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En ambos eventos, los datos de las líneas móviles apuntan que casi cuatro de cada diez visitantes internacionales llegaron a España el mismo día de la celebración, mientras que uno de cada ocho llevaba más de diez días en el país.

Los visitantes procedentes del norte de Europa, principalmente Suecia, Países Bajos, Austria y Alemania, llegaron de media con más de cuatro días de antelación, lo que indica que combinaron el evento religioso con una estancia turística.

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En el caso de los procedentes de América Latina, especialmente de Argentina, Colombia y Perú, la llegada se produjo de media tres días antes pese a la distancia, lo que evidencia un viaje planificado específicamente para asistir a los actos del Papa.

Según el operador, la plaza de Cibeles registró una actividad inusualmente elevada durante la madrugada del domingo y las primeras horas de la mañana, lo que refleja que miles de peregrinos ya ocupaban el entorno de la plaza horas antes del inicio de la misa.

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Tras la misa, los asistentes se desplazaron principalmente hacia distintos barrios del distrito de Retiro, donde la actividad llegó a multiplicarse por más de 27 respecto a un domingo habitual. También se registraron incrementos significativos en zonas como Atocha, Embajadores, Lavapiés y Legazpi.

En el caso de la Vigilia celebrada en la plaza de Lima, los mayores picos de afluencia se registraron a las 16:00 y a las 21:00 horas, coincidiendo con la apertura de accesos y la llegada del Pontífice. Tras el acto, la movilidad se concentró especialmente en barrios próximos al estadio Santiago Bernabéu, como Cuatro Caminos y Berruguete, que multiplicaron por más de doce su actividad habitual durante la noche. EFE

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