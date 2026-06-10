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Hereu afirma que el relevo en la dirección general de Estrategia es "meramente técnico"

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Toledo, 10 jun (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que el relevo en la dirección general de Estrategia Industrial de su Ministerio ha sido "meramente técnico" y ha agradecido a Teresa Parejo el trabajo desarrollado durante el último año, a la vez que ha destacado el perfil profesional de su sustituto.

Así lo ha indicado este miércoles en una rueda de prensa en el marco de la celebración del 126º Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en Toledo, donde ha explicado que el cambio "no tiene mayor trascendencia" y ha calificado a Parejo como "una magnífica profesional y una experta en la sostenibilidad".

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Preguntado por la información que publica este miércoles 'El Confidencial' sobre el relevo de Parejo y su sustitución por Miguel Gómez-Pavón, Hereu ha defendido que el nuevo director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa "tiene un profundísimo conocimiento de la industria y es un gran profesional".

Ha añadido que Gómez-Pavón era el anterior subdirector general, que ha relevado a la directora con "absoluta normalidad" en un cambio pilotado por el secretario de Estado de Industria.

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En todo caso, ha reafirmado su agradecimiento "profundo" a Teresa Parejo y la "plena garantía" sobre su sustituto, a la vez que ha aprovechado para elogiar a todo el equipo del Ministerio, tanto en el ámbito de la industria como del turismo.

Dos equipos que "están presididos por dos secretarios de Estado que son profundos conocedores de ambos campos, y quisiera resaltar la gran profesionalidad de todo el equipo", ha sentenciado Hereu, que les ha calificado como gente que "entiende de turismo y de industria". EFE

(Foto)(Vídeo)

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