Este miércoles, estabilidad y altas temperaturas, superándose los 35 grados en el sur

Madrid, 10 jun (EFE).- Este miércoles se espera un nuevo día de estabilidad y altas temperaturas en el que los termómetros superarán los 35 grados en zonas bajas del suroeste e incluso podrán llegar a los 38 en el Valle del Guadalquivir.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este miércoles la influencia de un anticiclón dejará un nuevo día de estabilidad y cielos despejados que solo quedarán perturbados por algunas nubes bajas en el área cantábrica y Pirineos, pudiéndose producir alguna precipitación débil y aislada.

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Por la tarde se espera el desarrollo de nubes de evolución en zonas del interior del tercio oriental y la posibilidad de alguna tormenta o chubasco igualmente aislado.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, tercio este y extremo sur y subirán en el norte y noroeste, manteniéndose sin cambios en el resto.

Se superarán los 35 grados en zonas bajas del suroeste, pudiéndose alcanzar los 38 grados en el Valle del Guadalquivir, donde la noche será tropical sin bajar de los 20 grados.

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Las temperaturas mínimas subirán en el suroeste y descenderán en el resto, de forma más acusada en la meseta norte y depresiones del noreste.

En cuanto al viento, se esperan intervalos fuertes en el Estrecho y litorales atlánticos de Galicia, de tramontana en el Ampurdán y de cierzo en el valle del Ebro, soplando de manera moderada en el levante. En el resto del territorio, viento flojo.

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En Canarias, cielos con nubes bajas al norte de las islas de mayor relieve, sin cambios en las temperaturas y viento alisio moderado con rachas muy fuertes en zonas expuestas.

.-GALICIA: cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en ascenso. Viento moderado en la costa y flojo en el resto.

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.-ASTURIAS: intervalos nubosos pudiéndose producir alguna lluvia débil y dispersa por la tarde en el este de la cordillera. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo.

.-CANTABRIA: cielos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en el interior, sin descartarse también en el litoral. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios en el nordeste y en ascenso en el resto. Viento flojo.

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.-PAÍS VASCO: cielos nubosos sin descartar brumas de madrugada y alguna lluvia débil y dispersa en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el extremo norte sin descartar alguna precipitación débil al este, manteniéndose poco nuboso en el resto del territorio. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

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.-NAVARRA: predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el noroeste y Pirineos; en el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado.

.-LA RIOJA: cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-ARAGÓN: cielos con intervalos nubosos en la mitad sur y poco nubosos en la norte, tendiendo a poco nubosos en general y pudiéndose producir algún chubasco disperso en el sur de Teruel. Temperaturas en descenso. Viento moderado en el valle del Ebro y flojo en el resto, sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas expuestas de Zaragoza.

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.-CATALUÑA: cielos nubosos tendiendo a poco nubosos con probabilidad de chubascos en el Pirineo de madrugada, sin descartarse en el resto de zonas, aunque tenderán a remitir por la mañana. Temperaturas en descenso. Viento moderado en el Ampurdán y Tarragona y flojo en el resto.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin grandes cambios. Viento flojo con intervalos de moderado en el norte.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, predominando los descensos en las máximas y de las mínimas en la sierra. Viento flojo.

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.-CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes bajas en Cuenca y Albacete y de nubes bajas en el sistema Ibérico y Albacete, pudiéndose producir alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas con cambios ligeros, predominando los descensos. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos nubosos tendiendo a poco nubosos, con probabilidad de lluvias débiles en el sur de Valencia y norte de Alicante, al igual que en el interior de Castellón. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en descenso. Viento flojo con intervalos de intensidad moderada.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos de nubes bajas, sin descartar chubascos ocasionales en el noroeste. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado por la tarde.

.-BALEARES: cielos poco nubosos con algunas nubes alta. Temperaturas con pocos cambios y viento moderado.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en las sierras orientales, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas en descenso en el litoral mediterráneo y en el resto, pocos cambios, salvo descenso en las máximas del litoral y ascenso en las mínimas en Huelva. Viento flojo con intervalos de moderado y levante fuerte en el Estrecho, sin descartar rachas muy fuertes al final del día.

.-CANARIAS: cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, pudiéndose producir alguna llovizna. En Lanzarote y Fuerteventura, cielos nubosos tendiendo a poco nubosos. Cielos poco nubosos en el resto del territorio. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento con intervalos fuertes, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en las islas montañosas. EFE