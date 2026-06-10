El Senado comienza a tramitar una ley del PP para que los jueces elijan a doce vocales del CGPJ, con abstención del PNV

El PP ha hecho valer este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para iniciar la tramitación de una proposición de ley orgánica destinada a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el objetivo de que los doce miembros de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados.

La iniciativa de los 'populares' ha contado con el apoyo de Vox y UPN. Asimismo, tanto PNV como la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se han abstenido, mientras que PSOE, Junts y EH Bildu han votado en contra.

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Según el texto defendido por el PP, el CGPJ mantendrá su composición actual de veinte vocales y la Presidencia del Tribunal Supremo, aunque se modificará el sistema de designación de los doce vocales correspondientes al turno judicial, que pasarán a ser elegidos mediante sufragio directo por los propios miembros de la carrera judicial.

Los otros ocho vocales, cuatro por cada Cámara y con más de quince años de ejercicio profesional, continuarán siendo designados por el Congreso y el Senado mediante mayoría de tres quintos de sus miembros.

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Asimismo, la proposición incorpora medidas destinadas a garantizar la representación de las distintas categorías de la carrera judicial, la presencia equilibrada entre hombres y mujeres y mecanismos para evitar futuras situaciones de bloqueo en la renovación del Consejo.

EL PP SUMA EL APOYO DE VOX y UPN

Durante el debate, los 'populares' han defendido que la reforma permitirá adaptar el sistema español a las recomendaciones formuladas por distintas instituciones europeas en materia de independencia judicial. "Queremos que los jueces elijan a los jueces", han sostenido desde la bancada 'popular', desde donde han asegurado que la iniciativa busca "alejar" a los partidos políticos de la elección de los vocales judiciales.

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En este sentido, el PP ha defendido que la reforma fortalece la separación de poderes y la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Además, ha reclamado que la iniciativa continúe su tramitación en el Congreso de los Diputados y no quede "bloqueada" como, según ha denunciado, ha ocurrido con otras leyes aprobadas previamente por la Cámara Alta.

En esta misma línea, Vox ha respaldado la proposición al considerar que el actual sistema ha favorecido durante años el "reparto de cuotas" entre los grandes partidos y ha contribuido a la politización del órgano de gobierno de los jueces.

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La formación de Santiago Abascal ha defendido que los vocales judiciales sean elegidos directamente por sus pares para garantizar una justicia "libre de injerencias políticas" y ha reclamado reformas adicionales para reforzar la independencia judicial y evitar que los partidos mantengan influencia sobre el CGPJ.

EL PNV VE RIESGOS DE POLITIZACIÓN

En el caso del PNV, que ha optado por la abstención, ha reconocido que la propuesta se aproxima a los estándares europeos al atribuir a jueces y magistrados la elección de los vocales judiciales, aunque ha advertido de que no elimina completamente los "riesgos" de politización.

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Los nacionalistas vascos han señalado que la Comisión de Venecia también alertó de la influencia que pueden ejercer las asociaciones judiciales y han lamentado que la iniciativa no incorpore todas las recomendaciones formuladas por este órgano consultivo del Consejo de Europa.

A su juicio, la propuesta cumple con el principio de elección por pares, pero no garantiza suficientemente la pluralidad dentro de la carrera judicial ni evita por completo la influencia política a través de las asociaciones profesionales.

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PSOE Y EH BILDU RECHAZAN REDUCIR EL PAPEL DEL PARLAMENTO

Frente a ello, los socialistas han rechazado la propuesta al considerar que el actual sistema de elección parlamentaria es "plenamente constitucional" y garantiza la participación de la soberanía popular en la configuración de uno de los principales órganos del Estado.

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Asimismo, el PSOE ha atribuido al PP la "responsabilidad del bloqueo" que durante años impidió la renovación del CGPJ y ha sostenido que el problema no reside en el modelo de elección, sino en "la utilización partidista" de los procesos de renovación.

"El problema no es el modelo, el problema es su aplicación práctica", han afirmado los socialistas, que han advertido de que excluir a las Cortes Generales de la elección de los vocales judiciales supondría reducir la participación de la soberanía popular en el funcionamiento de las instituciones del Estado.

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En esta misma línea, EH Bildu se ha sumado a las críticas de los socialistas y ha rechazado la iniciativa al considerar que reduce la intervención parlamentaria sin garantizar una mayor democratización del órgano de gobierno de los jueces.

La formación abertzale ha acusado al PP de haber "bloqueado" durante años la renovación del CGPJ y ha advertido de que la reforma puede reforzar el peso de determinadas asociaciones judiciales, trasladando la influencia política desde las Cortes Generales al ámbito corporativo de la judicatura.

Por su parte, Junts ha rechazado la iniciativa al considerar que no garantiza la representación territorial ni plurinacional dentro del órgano de gobierno de los jueces.

La formación independentista ha criticado que la propuesta establezca una circunscripción única estatal para la elección de los vocales judiciales, lo que, a su juicio, diluye el peso de jueces y magistrados destinados en comunidades como Cataluña y consolida un modelo de Poder Judicial "unitario y centralista".

Con esta aprobación, la proposición de ley continuará ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de reformar el sistema de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ, una modificación que el PP considera necesaria para adecuar el modelo español a los estándares europeos de independencia judicial.