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El papa lleva un mensaje de esperanza a los presos de Brians y venera a la Moreneta

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Sant Esteve Sesrovires/Monistrol de Montserrat (Barcelona), 10 jun (EFE).- León XIV se ha convertido este miércoles en el primer papa en visitar un centro penitenciario español con su encuentro con reclusos en la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, a quienes ha llevado un mensaje de esperanza antes de su visita a Montserrat, donde ha venerado a la Moreneta.

"Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona", ha dicho el papa en su discurso ante cerca de 80 reclusos y reclusas de los centros de Brians 1, Brians 2 y Wad Ras.

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En la sala de actos de Brians 1, el complejo penitenciario más grande de Cataluña, el papa ha escuchado los testimonios de Montse y Josefina, dos reclusas que han relatado cómo han recuperado la fe en la cárcel.

Montse, que ha expresado su alegría por la presencia del pontífice en un lugar donde a menudo las presas se sienten "olvidadas", ha explicado que ha vuelto a acercarse a Dios tras haber sufrido mucho con la muerte de su hijo, porque "no entendía por qué Dios se lo había llevado".

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Por su parte, Josefina ha explicado que ha visto tambalear su fe en muchas ocasiones, como cuando su hijo sufrió un grave accidente. "No entendía por qué pasó esa desgracia, pero en medio de ello sigo pensando que no quiero pedirle explicaciones", ha dicho.

León XIV, que ha abrazado a las dos reclusas al fin de sus intervenciones, ha destacado que la mirada de Dios "es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuánto bien o mal hayamos hecho".

El papa ha citado las Confesiones de San Agustín: "Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones".

El pontífice, que ya visitó una prisión en Guinea Ecuatorial, ha recordado a las personas privadas de libertad que "el Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo, pues ser humano y ser cristiano no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y, sobre todo, de reconciliarse y de perdonar".

En la ceremonia, a la que también han acudido el presidente catalán, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los reclusos han entonado un canto de bienvenida y las presas han interpretado 'El Virolai', himno de la Virgen de Montserrat, cuyo monasterio ha visitado después.

León XIV se ha subido a un helicóptero en Brians para dirigirse a Montserrat, símbolo de la identidad catalana, donde se venera a la virgen de Montserrat, una talla románica del siglo XII de color negro, patrona de Cataluña, conocida popularmente como la Moreneta.

Allí, el papa se ha encomendado a la Moreneta, que siempre le acompaña, ha dicho, y ha pedido cultivar el amor en los debates políticos y en las redes sociales.

"Estoy contento de poder venir a los pies de la Moreneta para encomendarle, lleno de confianza en su intercesión maternal, mi servicio petrino y la misión de la Iglesia en el mundo que clama pidiendo justicia y paz", ha dicho hablando en catalán en su discurso tras el rezo del rosario.

Tras el acto, León XIV salido al balcón del monasterio para saludar a los fieles, ante quienes ha agradecido a Cataluña su contribución en la acogida de personas llegadas de otros países y su labor para integrarlos en "una única familia".

Coincidiendo con la visita de León XIV a Montserrat se ha desplazado hasta allí Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat y portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA), que ha denunciado que el papa acuda "al lugar del crimen" sin haberse reunido con las víctimas y sin reparar el daño causado, y ha opinado que su visita "no sana" sino que "echa sal en la herida". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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