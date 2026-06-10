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Aagesen:proyecto mina de litio de Doade (Galicia) debe cumplir con "garantías ambientales"

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Madrid, 10 jun (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que el proyecto de la mina de litio de Doade, en Galicia, deberá cumplir con todas las "garantías ambientales y con la normativa minera vigente", incluido un plan de restauración, aunque "su tramitación y autorización administrativa corren a cargo de la comunidad autónoma competente", ha dicho.

Aagesen ha intervenido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para responder a una pregunta de Néstor Rego (Grupo Mixto) sobre la posición del Gobierno en relación con la selección por parte de la Unión Europea (UE) de la mina de Doade en Beariz, como proyecto estratégico de materias primas críticas dentro del Plan ReArmar Europa.

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"Hay una premisa de partida. Consideramos que esta transición energética ecológica tiene que ser de la mano con el territorio, porque el territorio importa y las personas que habitan el territorio importan", ha señalado Aagesen para insistir en que, a pesar de ser una decisión de la Comisión, la tramitación y la autorización administrativa son de la comunidad autónoma, que es "la competente".

En 2025 la Comisión Europea seleccionó Mina Doade en el listado de Proyectos Estratégicos según el Reglamento de Materias Primas Críticas, señalándolo como de interés público para asegurar el suministro de materias primas estratégicas y garantizar el buen funcionamiento del mercado interior europeo.

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En este sentido, la vicepresidenta Aagesen ha dicho que "todo el proyecto tiene que cumplir con las garantías ambientales y de la normativa de minería", incluida la garantía minera con un plan de restauración.

El Gobierno es "profundamente respetuoso" con todas las competencias, tanto las que corresponden a la Comisión Europea como las del Estado y las de las comunidades autónomas, ha remarcado la ministra quien ha reiterado que "la valoración ha sido positiva" por parte de la Comisión Europea, de acuerdo a unos criterios.

Durante su intervención, Aagesen ha situado el debate en el marco de la autonomía estratégica, que ha calificado de "muy importante": "Cuando hablamos de autonomía estratégica también es para la transición energética y digital", y ha defendido la importancia del litio especialmente por su papel en las baterías que se utilizan también dentro de esa transición energética.

Por ello, el Gobierno de España apuesta siempre por el "refuerzo" de la autonomía, "pero también de la mano del territorio, con las máximas garantías y, por supuesto, en contacto con la comunidad local", ha concluido. EFE

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