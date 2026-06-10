A prisión un fugitivo alemán buscado por tráfico de drogas que se escondía en Mallorca

Palma, 10 jun (EFE).- Un juez ha enviado a prisión provisional a un hombre que detuvo el pasado martes la Policía Nacional buscado en Alemania por tráfico de drogas, que se escondía en unos apartamentos de Cala Ratjada, en Capdepera (Mallorca).

En un comunicado publicado este miércoles, el cuerpo policial ha detallado que las autoridades alemanas emitieron una orden europea de detención contra un hombre que estaba siendo investigado en el país germano por tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con hasta 15 años de cárcel.

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La investigación llevada a cabo en el 2023 estaba relacionada con estupefacientes, puesto que el individuo se dedicaba presuntamente al suministro de cantidades considerables de droga.

Al no localizar al investigado, las autoridades alemanas emitieron una Orden Europea de Detención y Entrega.

El Grupo de Localización de Fugitivos de la UDYCO Central en Madrid inició las pesquisas y logró averiguar que el fugitivo se encontraba en Mallorca hospedado en unos apartamentos en la zona de Cala Ratjada.

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Ante esta situación remitió la orden de detención al Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares. EFE