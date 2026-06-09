Espana agencias

Rodalies sufre dos cortes totales por una avería informática el día de la visita del papa

Guardar
Google icon

Barcelona, 9 jun (EFE).- La red de Rodalies se ha interrumpido por completo en dos ocasiones este martes debido a dos averías informáticas en el centro de control de Adif, situado en la Estación de Francia de Barcelona, coincidiendo con el primer día de la visita del papa León XIV a Cataluña.

El sistema se ha caído por primera vez a las 12:20 horas provocando la parada simultánea de todos los trenes de Rodalies, Regionales y Media Distancia, una situación que ha durado entre 20 y 25 minutos, según ha informado Renfe.

PUBLICIDAD

La interrupción del servicio ha sorprendido a 15 trenes en el interior de diferentes túneles de la infraestructura ferroviaria, sin que se produjera ninguna situación de riesgo para los viajeros ni se llevara a cabo ninguna evacuación ni invasión de las vías, han apuntado las mismas fuentes.

Menos de tres horas después, a las 15:14 horas, y cuando el servicio estaba volviendo a la normalidad de manera progresiva, se ha producido una segunda incidencia informática del sistema de Adif que ha supuesto una nueva interrupción completa de la red durante 15 minutos.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el fallo afectaba a la numeración de los trenes y complicaba la gestión operativa, en especial a la hora de asignar las destinaciones.

Como consecuencia de este segundo problema, los retrasos son generalizados todavía en toda la red de Rodalies, con especial afectación en los Regionales del sur.

Renfe ha asegurado que los viajeros han estado informados en todo momento de las incidencias tanto a través de megafonía en las estaciones como de mensajes del Centro de Gestión Operativa y de los maquinistas.

Los fallos coinciden con el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona, una ocasión que ha llevado a Renfe a diseñar un plan de refuerzo de la red con un incremento de más del 35 % de las plazas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que se está implementando un nuevo sistema informático de Siemens que la empresa "está ajustando" y que, durante este proceso, "está dando estos problemas".

"Estamos realizando ajustes para que estas incidencias dejen de producirse. Cuando esté implementado en su totalidad, tendremos un sistema mucho más seguro", ha asegurado.

Ante esta situación, Adif ha anunciado que emprenderá "acciones legales" contra Siemens.

Fuentes del gestor ferroviario han asegurado que Siemens, como encargada de dar este servicio, "es la responsable de una situación que afecta a miles de usuarios catalanes" y han criticado que la situación es "injustificada, inadmisible, inasumible y absolutamente intolerable".

Adif argumenta que, ante estas incidencias, se ve "abocada a tomar estas medidas en defensa del servicio público de calidad para los usuarios catalanes" y, por ello, ha iniciado un expediente para conocer cuáles han sido las circunstancias de lo ocurrido y aplicar, si procede, las penalizaciones pertinentes contra Siemens.

El gestor ferroviario ha recordado que el software del centro de control de la Estación de Francia ya cayó en dos ocasiones el pasado 26 de enero, durante la gran crisis de Rodalies desencadenada tras el accidente de Gelida (Barcelona).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya instó poco después a la compañía a dar explicaciones ya que el software se había instalado apenas tres meses antes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rafael Yuste avisa a Florentino Pérez: "Nos veremos en los juzgados"

Infobae

EE.UU. recibe con cacheos y perros rastreadores a las selecciones de Senegal y Uzbekistán

Infobae

Jayden Nelson sustituye a Marcelo Flores en la convocatoria de Canadá para el Mundial 2026

Infobae

El papa saludó a Bad Bunny y a su familia en el Santiago Bernabéu

Infobae

ERC pide que el presidente de Adif comparezca en Congreso y Senado por fallos en Rodalies

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo ataque de Felipe González a Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos: “Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva”

Nuevo ataque de Felipe González a Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos: “Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva”

La UCO entra en el Ministerio de Justicia por orden del juez del ‘caso Leire Díez’ para recabar información sobre la nacionalización de un ex alto cargo chavista

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

El PP acusa al PSOE de usar al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción: “Me parece entre patético y penoso”

ECONOMÍA

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

El 74% de la Generación Z cambiaría de trabajo, frente al 80% de boomers que no lo haría: la estabilidad se impone al liderazgo en su decisión

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

El coste para el casero de un inquilino moroso: hasta 13.000 euros de pérdidas y 11 meses para recuperar la vivienda

El Gobierno activa el plan de prevención con recomendaciones para empresas y trabajadores expuestos a las altas temperaturas

DEPORTES

Una de las nuevas reglas del Mundial 2026 se ha cobrado su primera víctima durante un partido amistoso

Una de las nuevas reglas del Mundial 2026 se ha cobrado su primera víctima durante un partido amistoso

Las estrellas que se pierden el Mundial 2026 por lesión: de Fermín López a Abde, pasando por Rodrygo y Militao

La victoria de Florentino en las urnas abre el camino a un referéndum: la venta del 5% del club se llevará a votación

A la Selección española no le pesa la etiqueta de favorita: los “mejores del mundo” juegan en España, según De la Fuente

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”