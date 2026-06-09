Rodalies sufre dos cortes totales por una avería informática el día de la visita del papa

Barcelona, 9 jun (EFE).- La red de Rodalies se ha interrumpido por completo en dos ocasiones este martes debido a dos averías informáticas en el centro de control de Adif, situado en la Estación de Francia de Barcelona, coincidiendo con el primer día de la visita del papa León XIV a Cataluña.

El sistema se ha caído por primera vez a las 12:20 horas provocando la parada simultánea de todos los trenes de Rodalies, Regionales y Media Distancia, una situación que ha durado entre 20 y 25 minutos, según ha informado Renfe.

PUBLICIDAD

La interrupción del servicio ha sorprendido a 15 trenes en el interior de diferentes túneles de la infraestructura ferroviaria, sin que se produjera ninguna situación de riesgo para los viajeros ni se llevara a cabo ninguna evacuación ni invasión de las vías, han apuntado las mismas fuentes.

Menos de tres horas después, a las 15:14 horas, y cuando el servicio estaba volviendo a la normalidad de manera progresiva, se ha producido una segunda incidencia informática del sistema de Adif que ha supuesto una nueva interrupción completa de la red durante 15 minutos.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el fallo afectaba a la numeración de los trenes y complicaba la gestión operativa, en especial a la hora de asignar las destinaciones.

Como consecuencia de este segundo problema, los retrasos son generalizados todavía en toda la red de Rodalies, con especial afectación en los Regionales del sur.

PUBLICIDAD

Renfe ha asegurado que los viajeros han estado informados en todo momento de las incidencias tanto a través de megafonía en las estaciones como de mensajes del Centro de Gestión Operativa y de los maquinistas.

Los fallos coinciden con el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona, una ocasión que ha llevado a Renfe a diseñar un plan de refuerzo de la red con un incremento de más del 35 % de las plazas.

PUBLICIDAD

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que se está implementando un nuevo sistema informático de Siemens que la empresa "está ajustando" y que, durante este proceso, "está dando estos problemas".

"Estamos realizando ajustes para que estas incidencias dejen de producirse. Cuando esté implementado en su totalidad, tendremos un sistema mucho más seguro", ha asegurado.

Ante esta situación, Adif ha anunciado que emprenderá "acciones legales" contra Siemens.

Fuentes del gestor ferroviario han asegurado que Siemens, como encargada de dar este servicio, "es la responsable de una situación que afecta a miles de usuarios catalanes" y han criticado que la situación es "injustificada, inadmisible, inasumible y absolutamente intolerable".

PUBLICIDAD

Adif argumenta que, ante estas incidencias, se ve "abocada a tomar estas medidas en defensa del servicio público de calidad para los usuarios catalanes" y, por ello, ha iniciado un expediente para conocer cuáles han sido las circunstancias de lo ocurrido y aplicar, si procede, las penalizaciones pertinentes contra Siemens.

El gestor ferroviario ha recordado que el software del centro de control de la Estación de Francia ya cayó en dos ocasiones el pasado 26 de enero, durante la gran crisis de Rodalies desencadenada tras el accidente de Gelida (Barcelona).

PUBLICIDAD

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya instó poco después a la compañía a dar explicaciones ya que el software se había instalado apenas tres meses antes. EFE