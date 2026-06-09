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Pedri: "Nos ponen la etiqueta de favoritos y está claro que no la rechazamos"

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Puebla (México), 8 jun (EFE).- Pedri, mediocampista de la selección española, aseguró este lunes, tras la victoria ante Perú (1-3), en el último amistoso antes del Mundial, que el partido ha servido para "coger sensaciones", a la vez que subrayó que no rechaza "la etiqueta de favoritos"

"Nos ponen la etiqueta de favoritos y está claro que no la rechazamos, nos sentimos una selección muy buena, pero se tiene que demostrar", afirmó Pedri en la zona mixta al término del encuentro en Puebla (México), donde marcó uno de los goles del triunfo 3-1 ante Perú.

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"Era un partido para coger sensaciones de cara al Mundial y con ganas de que llegue ese partido", agregó sonriente.

El canario fue uno de los jugadores más aplaudidos por el público mexicano, especialmente tras marcar el segundo gol de la noche.

"Siempre es bonito que coreen tu nombre. No sabía que me tenían tanto cariño aquí y es muy bonito", reconoció.

A seis días del estreno mundialista, Luis de la Fuente mostró en Puebla (México), en el amistoso ante Perú, el que apunta a ser su once titular en el debut contra Cabo Verde.

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España jugará su primer partido el próximo 15 de junio en Atlanta (EEUU). EFE

(foto)

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