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Nueva protesta de los docentes catalanes coincidiendo con la visita del papa a Barcelona

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Barcelona, 9 jun (EFE).- Los docentes catalanes volverán a manifestarse este martes en Barcelona, coincidiendo con la visita del papa León XIV a la capital catalana, donde tiene actos programados este martes y miércoles, y con el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cataluña, que quieren no entorpecer.

La jornada, sin acciones previstas antes de las 9:00 horas para no perjudicar la movilidad de los estudiantes, está organizada por los sindicatos Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS, tras imponerse el 'no' en la consulta sobre la última propuesta de la administración que impulsaron los tres primeros, con un 65 % de votos en contra.

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A las 11:00 horas, los maestros y profesores están llamados a iniciar una marcha que comenzará en la plaza España, donde precisamente se encuentra la sala de prensa habilitada para la visita del papa León XIV, y que finalizará en el Parlament.

Esta nueva movilización está precedida por el último ciclo de huelgas que empezó en mayo e incluyó 17 actuaciones, entre ellas dos protestas del colectivo 0-3, doce acciones territoriales y tres paros en toda Cataluña, el último el 5 de junio, al que acudieron 15.200 personas, según la Guardia Urbana, y 90.000, según Ustec.

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La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, sostiene que la nueva movilización de este martes, que ha bautizado como "papahuelga", debería servir para "hacer presión y lanzar este mensaje contundente" a la consellera de Educación, Esther Niubó, de que "hay que sentarse todos juntos para reconducir la situación".

Durante esa última jornada de paros el pasado viernes, los manifestantes advirtieron de que la normalidad no estaría asegurada durante la visita del pontífice, con consignas como 'El martes el papa se encontrará una huelga', 'Queremos un milagro' o 'Habemus papam, fumata amarilla', en alusión a las camisetas amarillas que portan los docentes en las protestas.

La movilización también coincide con el inicio de las PAU en Cataluña, aunque los sindicatos organizadores de la protesta han subrayado que no hay acciones previstas hasta las 9:00 horas, cuando empiezan los exámenes, para no entorpecer la movilidad de los 45.821 estudiantes que se examinan en la selectividad catalana. EFE

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