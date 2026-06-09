Mitch Johnson: "Ninguno de nosotros está sorprendido con Wembanyama

Nueva York (EE.UU.), 8 jun (EFE).- Mitch Johnson, técnico de los San Antonio Spurs, aseguró este lunes que nadie en su equipo está "sorprendido" con la actuación de Victor Wembanyama, que llevó de la mano a su equipo en el trascendental triunfo por 115-111 en el campo de los New York Knicks para recortar 1-2 en la serie de las Finales NBA.

"Estoy seguro de que Victor tiene varias fuentes de motivación. No creo que ninguno de nosotros esté sorprendido ni espere nada diferente a una actuación fuerte y a que él esté al frente, en términos de estar en modo de ataque", dijo Johnson en rueda de prensa tras el partido del Madison Square Garden.

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"Para mí y el staff, nuestro trabajo es ayudar a los chicos. Aprendemos de lo que vimos y experimentamos del partido anterior, y ahora lo aplicamos. Cuando entras en una serie, tienes que asentarte. La claridad que viene de ver el video, discutir con tu staff, tratar de ayudar a los jugadores, es el trabajo", añadió.

"Eso es lo que continuaremos haciendo y tendremos el mismo enfoque en las próximas 48 horas", concluyó.

Wembanyama brilló con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones en la victoria de los Spurs.

"Creo que mostramos mejor solidez por momentos. Creo que terminamos el partido todavía con algunas cosas que necesitan mejorar, pero más fuertes que en los dos partidos", opinó. EFE

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