Espana agencias

Madrid acoge la primera velada femenina de Muay Thai para visibilizar un talento sin escaparate

Guardar
Google icon

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Muay Thai Revolution presenta MTR YIN, la primera velada femenina internacional de alto nivel celebrada en España, el 21 de junio en la Sala Groove de Pinto. Con deportistas de seis países, el evento busca dar visibilidad al muay thai femenino y reivindicar su impacto social y deportivo

PUBLICIDAD

Muay Thai Revolution (MTR) celebrará el próximo 21 de junio, a partir de las 20:10 horas, una velada singular en la Sala Groove de Pinto (Camino de San Antón, Pinto), con la que dará protagonismo a MTR YIN, la versión femenina e internacional de su circuito profesional de Muay Thai. La cita aspira a consolidarse como una referencia en España y, previsiblemente, también en Europa, al reunir por primera vez en el país una cartelera íntegramente femenina de máximo nivel con participantes de varios países europeos.

Fundado y dirigido por Jacinto Rodríguez, Muay Thai Revolution se ha convertido en el circuito de referencia del Muay Thai profesional en España, con cerca de 60 eventos celebrados en tres países y retransmisión en directo a través de YouTube y de mtrfightchannel.com. Con MTR YIN, la organización busca reforzar la visibilidad de una disciplina que sigue arrastrando estigmas injustificados pese a su aportación deportiva y social, y demostrar que el Muay Thai femenino cuenta con talento, audiencia y relato propios.

PUBLICIDAD

Por qué ahora y por qué Madrid

El Muay Thai femenino de competición lleva años creciendo en silencio en España. MTR YIN es la primera vez que ese nivel sale a la luz en un formato de velada profesional, con producción de alto nivel, difusión internacional y un cartel que rivaliza con los mejores eventos europeos del circuito. No es un evento de exhibición: es deporte de élite, con deportistas de élite, que además resultan ser profesionales de referencia en sus sectores.

El cartel reunirá a deportistas de Reino Unido, Francia, Malta, España y Portugal. Entre las protagonistas españolas destacan Laura de Blas, referente del circuito mundial en su categoría y ingeniera aeronáutica; Alicia Serrano, reconocida en el circuito europeo y médica en el Hospital Gómez Ulla; Flor Negrete, bióloga investigadora y una de las mejores peleadoras nacionales en las categorías de peso ligero; y Violeta, campeona nacional que compagina la alta competición con su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Enfrente tendrán rivales de máximo nivel como la francesa Nour Gharbi, la inglesa Naomi Blanklei y Ahweafa Garenne, campeona de Malta.

La velada incorporará además elementos que refuerzan su carácter especial. Por un lado, contará con arbitraje femenino; por otro, incluirá la participación de Euge Ruiz, humorista uruguaya afincada en Madrid, como maestra de ceremonias. La producción audiovisual correrá a cargo de Lunática Films y el evento será retransmitido en directo para los seis países representados en la cartelera.

Más allá de los combates, MTR subraya el valor cultural del Muay Thai, una disciplina en la que el Wai Kru, las reverencias entre rivales y un código de conducta milenario forman parte esencial de cada combate.

Entradas disponibles en www.muaythairevolution.com/yin — General (35 €) y Primera Fila (50 €).

Contacto

Nombre contacto: Muay Thai Revolution

Descripción contacto: Metodo Soma / CEO

Teléfono de contacto: 616219264

Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1272607/Ali_2.jpg

Pie de foto: Malicia Serrano venciendo en Reino Unido

Autor: Jaron Sharples

https://static.comunicae.com/photos/notas/1272607/IMG_0516.jpeg

Pie de foto: Violeta ( Violenta) Longobardo

Autor: Cristian Martos

https://static.comunicae.com/photos/notas/1272607/IMG_0571.jpeg

Pie de foto: VIolenta Wai Kru (Ritual)

Autor: Cristian Martos

https://static.comunicae.com/photos/notas/1272607/PHOTO-2026-06-08-14-54-38.jpg

Pie de foto: Laura de blas Vs Reino Unido

Autor: Juan Carlos L. Ruíz

https://static.comunicae.com/photos/notas/1272607/PHOTO-2026-06-08-15-02-19.jpg

Pie de foto: Laura de Blas ( Birmingham)

Autor: James Buckland"

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

FundéuRAE: sedes del mundial de fútbol, claves de redacción

Infobae

El sorteo de la Finales de la Billie Jean King Cup se celebrará el 11 de junio

Infobae

El Madame Tussauds de Berlin presenta la figura de cera de Lamine Yamal de cara al Mundial

Infobae

Fernández (PP) critica que Nogueras le pidiese al Papa que hable catalán y teme un boicot en Barcelona

Fernández (PP) critica que Nogueras le pidiese al Papa que hable catalán y teme un boicot en Barcelona

Once detenidos y dos mujeres liberadas de una red de explotación sexual

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez: el proceso concluye tras siete días y más de 40 testigos

Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez: el proceso concluye tras siete días y más de 40 testigos

Las cinco condiciones que Reino Unido, Francia y Alemania han acordado con Ucrania para lograr la paz pero que Rusia ve “incoherentes”

Atropellan a una mujer en un paso de peatones de Ferrol y obligan a la aseguradora a que le indemnice con 11.000 euros por “agravación de artrosis lumbar y cervical”

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

ECONOMÍA

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

El turismo de masas empobrece la costa catalana y cada pernoctación cuesta unos 6,8 euros al contribuyente

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros