La secretaria de Organización de Sumar renuncia su cargo "por motivos personales"

Madrid, 9 jun (EFE).- La hasta ahora secretaria de Organización de Sumar, Laura Moreno, ha renunciado a su cargo "por motivos personales" y regresará a su actividad como docente.

'El Mundo' ha adelantado la noticia, que han confirmado a EFE fuentes del movimiento Sumar, formación que tiene previsto celebrar su asamblea en julio, donde pueden decidirse cambios en el organigrama.

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En la anterior asamblea de Sumar, que tuvo lugar en marzo del 2025, se eligieron a dos coordinadores, Lara Hernández y Carlos Martín, aunque este último renunció al cargo hace unos meses aludiendo motivos personales.

Poco después, en abril de 2025, la formación designó a Laura Moreno como secretaria de Organización del movimiento Sumar, que comunicó su salida de la organización el 25 de mayo y ayer se hizo efectiva.

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Laura Moreno regresa por tanto a su actividad anterior como profesora de Lengua y Literatura en un instituto al que se reincorporará en septiembre, según las citadas fuentes. EFE