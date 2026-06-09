Gobierno de Trump dice que hubo "razón de peso" para no permitir entrar a árbitro somalí

Washington, 9 jun (EFE).- El director del equipo de trabajo para el Mundial de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, aseguró este martes que existió una "razón de peso" para que las autoridades migratorias estadounidenses hayan vetado la entrada de uno de los árbitros elegidos para el Mundial, el somalí Omar Abdulkadir Artan.

Giuliani también subrayó que el Gobierno de Donald Trump ha hecho todo lo posible para que la selección de Irán pueda entrar y salir de Estados Unidos para disputar sus partidos en el torneo y "competir en igualdad de condiciones", garantizando al mismo tiempo la seguridad nacional del país.

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"Aunque no puedo entrar en detalles, lo que sí puedo decirles, a grandes rasgos, es que hubo una razón de peso. Apoyo esa decisión", dijo Giuliani durante un evento celebrado en el Atlantic Council de Washington.

Giuliani aseguró haber hablado directamente con el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y con el Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, que le indicaron que existió "una razón muy sólida por la que, en última instancia, ese árbitro no pudo entrar al país".

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Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de los Mundiales, pero, tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami el 6 de junio, se le impidió la entrada en el país "debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes", según un portavoz de CBP.

Las autoridades somalíes han asegurado que Artan, que no podrá participar en el Mundial, contaba con un visado estadounidense en regla.

Somalia, país sacudido por la violencia yihadista, se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del Gobierno del presidente Donald Trump (que ha apostado por una política migratoria muy agresiva), entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Yemen o Irán.

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Precisamente, a parte del personal técnico de la selección de este último país se la denegado un visado para entrar en EE.UU., donde el equipo de la república islámica debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial.

"Todo el cuerpo técnico iraní vendrá al país. Hay algunos miembros de la delegación iraní que no vendrán, y por razones bien fundadas. No puedo entrar en detalles específicos al respecto, pero, como imaginarán, hay personas que dicen ser entrenadores cuando tal vez no lo sean", aseguró hoy Giuliani.

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El hijo del exabogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, aseguró a su vez que los 31 jugadores del combinado iraní -los 26 seleccionados más los cinco jugadores que han viajado también como posibles sustitutos en caso de lesión antes del arranque del Mundial- no han tenido problema para obtener visados para entrar en EE.UU.

"Todos podrán llegar al país el día previo a su partido desde Tijuana (donde tienen su campamento base) dado que es un vuelo de apenas 25 minutos hasta Los Ángeles (donde debutan el 15 de junio ante Nueva Zelanda), el traslado será muy rápido, mientras que hacer el mismo recorrido en coche hasta Los Ángeles podría llevar ocho horas", explicó Giuliani.

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La selección de Irán, país que está en guerra con EE.UU. desde que el país norteamericano lo bombardeó el pasado 28 de febrero, tenía previsto concentrarse en la localidad estadounidense de Tucson, en el estado de Arizona, pero decidió cambiar su base a suelo mexicano, junto a la frontera con California.

Giuliani subrayó que Trump "ha sido muy claro" con respecto a cómo su Gobierno va a gestionar la situación de la de selección de Irán.

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"Él quiere asegurarse de que tengan todas las oportunidades para competir en igualdad de condiciones aquí, al tiempo que garantiza que las personas que trabajan directamente, por así decirlo, con la Guardia Revolucionaria iraní no tengan posibilidad de acceder a Estados Unidos", concluyó. EFE