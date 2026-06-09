España saca el billete para el Mundial de Brasil 2027

Redacción Deportes, 9 jun (EFE).- La selección española, defensora del título. logró este martes el billete directo para el Mundial femenino de 2027 tras golear 1-6 a la de Islandia en Reikiavik. EFE
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