Espana agencias

España saca el billete para el Mundial de Brasil 2027

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 9 jun (EFE).- La selección española, defensora del título. logró este martes el billete directo para el Mundial femenino de 2027 tras golear 1-6 a la de Islandia en Reikiavik. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un acertante de Euromillones, en Bélgica, gana casi 175 millones de euros

Infobae

Interior denegó dos veces poner escolta a Leire Díez aunque activó una "contravigilancia"

Infobae

Interior explica que puso contravigilancia a Leire Díez durante dos meses y que rechazó la escolta

Interior explica que puso contravigilancia a Leire Díez durante dos meses y que rechazó la escolta

3-2. El Almería remonta al Castellón y jugara la final por el ascenso

Infobae

La afición al fútbol crece un 11% en Norteamérica y EEUU ya es el cuarto país con más fans

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alfonso Fernández Mañueco, investido por tercera vez presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox

Alfonso Fernández Mañueco, investido por tercera vez presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox

El misterio de la reactivación de la cuenta de Leire Díez en X: parodias de fontanería, guiños a “el one” y respuestas a mensajes de líderes del PSOE años después

El Congreso aparca la concordia que pide el papa y retoma la bronca política en la sesión de control a Pedro Sánchez

Sanidad subasta por 180.000 euros un gran velero de 29 metros de eslora que perteneció al narco ‘Jóker’, huido de la justicia

Lara Hernández afronta una rebelión interna en Sumar: las denuncias en su contra se acumulan y el goteo de dimisiones en la dirección del partido no cesa

ECONOMÍA

España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

El 74% de la Generación Z cambiaría de trabajo, frente al 80% de boomers que no lo haría: la estabilidad se impone al liderazgo en su decisión

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

DEPORTES

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba

De defensa estrella en los años dorados del Borussia Dortmund a llevar agua potable a las regiones más pobres de África: la historia de Neven Subotić

El Atlético de Madrid se mofa de la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: “Nos hacéis reír más que el FC Barcelona”

Arbeloa abandona el banquillo del Real Madrid: “Esta será siempre su casa”