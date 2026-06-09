El alcalde de Barcelona pide "más policía y más penas" tras dos asesinatos en tiroteos

Barcelona, 9 jun (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido "mas policía y más penas" tras el asesinato de una persona en un tiroteo este fin de semana en la calle Mineria del barrio de la Marina del Port, donde murió otra por disparos hace tres semanas.

En una entrevista en 3Cat, Jaume Collboni ha pedido combatir el narcotráfico y el crimen organizado que están tras estos tiroteos "con más policía y más penas", como se esta haciendo con buenos resultados con la multirreincidencia y los hurtos.

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Collboni ha considerado que en España las penas por tenencia de armas y tráfico de drogas son comparativamente menores que en los países del entorno y ha señalado la conveniencia de "homologarlas" en el conjunto europeo para combatir estos delitos. EFE