Detenido el hombre investigado por grabar a escondidas a universitarias de Jaén

Jaén, 9 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido al hombre que estaba investigado después de que varias estudiantes de la Universidad de Jaén (UJA) lo sorprendieran, supuestamente, tomando imágenes con su teléfono móvil bajo las mesas de la biblioteca del campus de la capital.

Según han confirmado fuentes policiales, el volcado del móvil ha resultado determinante para la detención del hombre, ya que las imágenes han confirmado que estaba sacando instantáneas a las estudiantes sin su consentimiento.

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Fueron las jóvenes quienes alertaron de lo ocurrido a los servicios de seguridad universitarios durante la tarde del miércoles pasado. Tras recibir el aviso, el personal de seguridad localizó al hombre y lo trasladó a una dependencia del recinto universitario mientras se solicitaba la presencia de agentes de la Policía Nacional.

Cuando la Policía Nacional se personó en el lugar comprobó además que el hombre no portaba documentación identificativa, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para proceder a su identificación.

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El momento en el que abandonaba el campus acompañado por los agentes fue grabado por algunos estudiantes y las imágenes comenzaron a difundirse posteriormente a través de las redes sociales.

La ausencia del terminal entre las pertenencias del hombre llevó a los investigadores a iniciar su búsqueda. El teléfono móvil fue localizado y recuperado poco después.

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Según informó la Policía Nacional, todo el procedimiento quedó documentado para garantizar la cadena de custodia del dispositivo. EFE

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