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Albacete homenajea a la Base Aérea de Los Llanos con un Mirage F-1 en una rotonda

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Albacete, 9 jun (EFE).- La confluencia de la Avenida de España con la Avenida de la Mancha en la ciudad de Albacete ha acogido en la tarde de este martes el acto de inauguración del Mirage F-1, que luce en la rotonda como homenaje del Ayuntamiento a la Base Aérea de Los Llanos, que es "un barrio más de Albacete".

Así lo ha destacado el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, quien ha presidido el acto junto al coronel jefe de la Base Aérea y del Ala 14 en Albacete, Diego José Sánchez Caamaño.

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Serrano ha recordado que este homenaje se gestó en el marco del 50 aniversario de la instalación de la Base en esta ciudad, que se cumplió el año pasado.

El Mirage F1 que se ha colocado en la rotonda prestó servicio hasta 2006, fecha de retirada de la tropa Mirage F1 del Ejército del Aire y acumulaba 1.240 horas de vuelo, como ha recordado Sánchez Caamaño en su discurso.

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El coronel jefe de la Base Aérea de Los Llanos y Ala 14 ha agradecido el respaldo que siempre sienten de la ciudad.

En el evento también han participado otros representantes institucionales, como el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Juan Espinosa.

En el transcurso del acto dos aviones de la Base Aérea han sobrevolado la zona, en la que se han concentrado numerosos albaceteños de todas las edades. EFE

lmc/msm

(foto)

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