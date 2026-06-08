Veiga: La temporada en el Villarreal "fue muy importante para crecer"

Lisboa, 8 jun (EFE).- El central portugués Renato Veiga afirmó este lunes que su reciente temporada en el Villarreal "fue muy importante para crecer" como jugador y destacó la "continuidad" que encontró en el conjunto español.

"Fue un año en el que jugué mucho, era algo que buscaba. Jugar y tener rotación durante el año es muy importante para un jugador, sobre todo para uno de mi edad", dijo Veiga en una conferencia de prensa con la selección de Portugal en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa.

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"Me hizo bien jugar constantemente y a un alto nivel (...). Pero todavía estoy muy lejos de lo que aspiro a ser", añadió.

Renato Veiga, de 22 años, llegó al Villarreal a principios de esta temporada tras una campaña dividida entre el Chelsea y la Juventus de Turín, y en La Cerámica encontró la regularidad.

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El defensa portugués fue uno de los fijos del técnico Marcelino Toral en una exitosa campaña para el Villarreal, que terminó LaLiga en tercer lugar.

Veiga se encuentra actualmente al servicio de la selección de Portugal, que ultima los últimos detalles antes de partir hacia el Mundial de 2026, en el que, según él, los lusos son "candidatos, pero no favoritos", aunque son "una de las mejores selecciones del mundo".

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El combinado dirigido por el español Roberto Martínez derrotó a Chile por 2-1 el pasado sábado, y este miércoles disputará contra Nigeria su último partido amistoso antes de partir hacia el torneo.

En el Mundial, que se desarrollará en México, EE. UU. y Canadá, Portugal estará encuadrado en el grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. EFE

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