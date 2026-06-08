Torrelavega solicita la plaza por invitación para participar en la EHF European League

Santander, 8 jun (EFE).- El Bathco BM Torrelavega ha iniciado los trámites necesarios para solicitar la plaza de invitación para poder participar la próxima temporada en la EHF European League.

En un comunicado, el club naranja ha explicado que, una vez finalizada la temporada, la asignación de plazas europeas para España deja al equipo naranja como el mejor colocado para recibir la conocida 'wild card' por su buen rendimiento en la Liga Asobal.

PUBLICIDAD

El equipo de Jacobo Cuétara ha cerrado la temporada en quinta posición, pero igualando su récord histórico de puntos en la competición doméstica con 41, una puntuación que el año anterior le sirvió para clasificarse, en tercera posición, a la ronda previa de la EHF European League.

Además, las plazas europeas han deparado en los cuatro equipos que quedaron por encima de Torrelavega en la competición doméstica, y la invitación, en las últimas temporadas, ha ido siempre para España.

PUBLICIDAD

Una condición de la que han disfrutado equipos como Abanca Ademar León o Irudek Bidasoa Irún. EFE

ksm/lcj/jpd