La huelga de docentes valencianos inicia su quinta semana, con otra reunión negociadora

València, 8 jun (EFE).- La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria valenciana inicia su quinta semana este lunes, jornada en la que la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes vuelven a sentarse en la undécima mesa negociadora y la acampada de docentes en el centro de València cumple una semana.

La huelga indefinida de docentes iniciada el pasado 11 de mayo cumple hoy 21 días lectivos, sin que la Administración valenciana y los cinco sindicatos de docentes hayan sido capaces de firmar un acuerdo global que permita poner fin a una movilización que se ha calificado de "histórica" por los sindicatos.

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La mesa sectorial de Educación se reunirá a las 10 de la mañana, después de que el pasado viernes la Consellería de Educación presentara un nuevo documento, en el que ofrece 3.388 millones euros en los próximos cuatro años e incluye reducciones de ratios, incorporación de 7.742 docentes o 1.410 millones para infraestructuras educativas.

De los ocho apartados que en negociación, los más encallados son los referidos al incremento salarial -la Consellería ha ofrecido un aumento progresivo para llegar a 200 euros mensuales en 2028, revisables con el IPC, que ya han firmado ANPE y CSIF pero no STEPV, CCOO y UGT- y al peso del valenciano en la enseñanza pública.

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La reunión negociadora del pasado viernes incluyó la novedad de que se retransmitió en directo por el canal de Youtube de la Generalitat a petición de la Consellería de Educación, cuya titular, Carmen Ortí, señaló que en principio se hará así también este lunes.

Ortí ha señalado este fin de semana que confía en un "acuerdo inminente" y ha destacado que en una negociación todos tienen que ceder para conseguir un punto de encuentro, mientras el sindicato mayoritario, STEPV,ha valorado que la movilización y la negociación han conseguido avances respecto al documento inicial del 14 de mayo.

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En el exterior de la Consellería de Educación, los tres sindicatos mayoritarios -STEPV, CCOO y UGT- han convocado una nueva concentración desde las 9:30 horas, mientras que en la plaza de la Virgen la acampada de un grupo de docentes ha regresado al centro de la plaza tras desplazarse a un lateral para facilitar la celebración del Corpus.

Además, profesores de las asambleas docentes de diferentes centros y especialidades y representantes de familias del alumnado se van a reunir a las 10:30 horas con la Dirección Territorial de Educación de València para trasladarles sus reivindicaciones y su malestar con la gestión de los centros estas últimas semanas. EFE

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