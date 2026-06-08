Marc Márquez de nuevo en la pelea por el título con una 'carambola' a final de recta

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- El español Marc Márquez se ha metido de lleno en la pelea por el título mundial de 2026 de MotoGP merced a una desafortunada 'carambola' a final de recta en la primera vuelta del Gran Premio de Hungría de MotoGP que se disputó el domingo en el circuito de Balaton Park.

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Los problemas que acarreó Marc Márquez tras su lesión en Indonesia de 2025, provocados por una caída junto al italiano Marco Bezzecchi, que le han impedido luchar en igualdad de condiciones en este inicio de la temporada 2026 con sus rivales y que le han obligado a pasar nuevamente por el quirófano, han desaparecido 'de golpe' en la primera vuelta de la carrera húngara.

Nadie desea el mal a su rival, pero tras la victoria en la carrera 'sprint' en Balaton Park, la gran duda era saber si Marc Márquez aguantaría físicamente una carrera prevista a 26 vueltas.

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El percance inicial, en el que se vieron involucrados los tres primeros del campeonato, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, quien provocó la caída al frenar sobre una zona muy resbaladiza del asfalto, y Fabio di Giannantonio, seguramente representó un estímulo para el vigente campeón.

No se sabrá si Marc Márquez hizo sus cuentas sobre la moto en esas vueltas iniciales, pero lo que sí es cierto es que quien el pasado año le lesionó involuntariamente en Indonesia, de la misma manera le ha devuelto la alegría al nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que de esta manera firmó su duodécimo 'doblete' de victoria 'sprint' y en gran premio.

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El piloto de Ducati hizo un fin de semana de gran premio de auténtico estratega, pues el sábado salió al ataque para sorprender a sus rivales, entre los que su compatriota Pedro Acosta era el gran enemigo a batir y logró su objetivo, pero el domingo, en el gran premio, la situación era completamente distinta.

Marc Márquez intentó salir para marcar el ritmo de carrera, aunque una derrapada en la salida se lo complicó, pero pudo sobreponerse a ese problema para comandar la prueba, hasta que Pedro Acosta lo superó, montando neumático blando trasero, que le permitía ser más rápido en las vueltas iniciales.

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Sin ponerse nervioso, Marc Márquez controló las diferencias con Acosta, que nunca sobrepasaron en exceso el segundo de ventaja, y cuando consideró que había llegado el momento, comenzó a marcar vueltas rápidas de carrera, recuperó el terreno perdido, peleó con el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón, que vendió cara su derrota, y recuperó el primer puesto.

A todo esto, antes, en la curva inicial, Marc Márquez tuvo la suerte de los campeones con la caída, afortunadamente sin consecuencias físicas, de casi todos sus rivales de cabeza del campeonato.

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De una sola 'tacada' quedaron fuera, sin sumar un solo punto, Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Raúl Fernández, con Fermín Aldeguer y Fabio di Giannantonio también involucrados en el accidente, si bien éste último fue el único que pudo regresar a pista para acabar duodécimo.

Di Giannantonio pudo sumar tres puntos, pero ese accidente inicial acabó siendo la manera de 'poner en bandeja' a Marc Márquez la opción de volver a convertirse en aspirante al título mundial de MotoGP que ahora mismo ostenta y que nadie cuestiona pueda volver a pelear cuando quedan 518 puntos por repartir en la actual temporada. EFE

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