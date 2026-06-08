Once medios aéreos y más de cien efectivos trabajan en un incendio en Villanueva (Huelva)

Huelva, 8 jun (EFE).- El Plan Infoca ha movilizado once medios aéreos y más de cien efectivos por tierra para la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en la provincia de Huelva.

El incendio, según ha informado el Plan Infoca, se ha declarado a las 13.15 horas y la evolución de las llamas ha motivado la ampliación del dispositivo enviado a la zona hasta en dos ocasiones.

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Actúan en el lugar, tras estos refuerzos, once medios aéreos: dos helicópteros pesados y dos semipesados, cuatro anfibios ligeros, un avión de coordinación y dos aviones de carga en tierra.

Por tierra, el despliegue lo conforman: once grupos de bomberos forestales, cuatro Brigadas de Incendios Forestales (Bricas), dos técnicos de Operaciones y tres agentes medioambientales.

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Este contingente terrestre está apoyado por seis autobombas, tres tractores y un buldócer. EFE

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