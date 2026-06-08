Marian Mouriño: "No vamos a vender por vender"

Vigo, 8 jun (EFE).- La presidenta del Celta, Marian Mouriño, aseguró este lunes que el club no tiene la necesidad de vender jugadores antes del próximo 30 de junio.

“Los deberes que teníamos que hacer ya están hechos. Ahora, a esperar con tranquilidad. Tampoco nos vamos a desesperar ni a vender por vender”, manifestó a los periodistas antes de participar en una mesa redonda junto Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Miguel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España.

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La dirigente del club celeste dijo que el mercado está “muy lento” ante el inminente inicio del Mundial y por eso pidió “paciencia” a los aficionados delCelta porque los fichajes y las renovaciones irán “con más calma” de lo habitual.

En ese sentido, dijo que el Celta todavía no ha recibido una respuesta del defensa Marcos Alonso, a quien le presentó una oferta de renovación para ampliar su contrato, que expira el próximo 30 de junio.

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“Está de vacaciones, hay que dejarlo descansar un poco, se lo ha ganado. Estamos respetando sus tiempos y sus vacaciones”, indicó Mouriño, quien eludió hablar del hipotético regreso de Brais Méndez a Balaídos: “Son gestiones del director deportivo, aún no hemos hecho los números”.

Finalmente, la presidenta del Celta señaló que el técnico del filial, Fredi Álvarez, se ha ganado su continuidad independientemente de si el equipo asciende o no a LaLiga Hypermotion.

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“Fredi nos ha demostrado todo su potencial, sobre todo, en el desarrollo de jugadores. Ha demostrado que es un entrenado de club y de cantera. Ojalá esté con nosotros muchos años”, concluyó. EFE

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