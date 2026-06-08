Laliga recibió de Osasuna información sobre la póliza frente al riesgo de descenso

Madrid, 8 jun (EFE).- LaLiga confirmó este lunes a Efe que recibió por parte de Osasuna información sobre una póliza de seguro que contrató el club navarro frente al riesgo de descenso deportivo a una categoría inferior, y fuentes de la patronal dijeron que las pólizas constituyen, según información pública y generalmente aceptada en el sector, "instrumentos habituales en el ámbito del fútbol profesional, utilizados por los clubes y SADs como mecanismo de gestión de riesgos financieros asociados a contingencias deportivas".

LaLiga recibió la notificación de Osasuna de la contratación de esta póliza con la firma Howden, que conforme a información pública disponible, opera en el sector asegurador del deporte profesional, explica LaLiga.

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Osasuna, entretanto, defendió este lunes el seguro contratado ante un posible descenso de categoría y ha defendido la legalidad y normalidad de esta operación, asegurando que se trata de una herramienta habitual en el fútbol profesional para proteger a las entidades ante las consecuencias financieras de una pérdida de categoría.

Ante la polémica generada por el seguro, Osasuna ha aclarado los detalles de una cobertura contratada para hacer frente al impacto económico que supondría un eventual descenso deportivo. Según explica la entidad rojilla, la operación consistió en la contratación de una cobertura por valor de 1,2 millones de euros que garantizaría una compensación de 6 millones en caso de perder la categoría.

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El club subraya que este tipo de mecanismos son habituales en el deporte profesional y especialmente en el fútbol, donde las diferencias de ingresos entre categorías hacen necesario disponer de herramientas de protección financiera ante posibles contingencias deportivas.

Osasuna señala además que la cobertura fue contratada a través de Howden, una firma de reconocido prestigio internacional y con una amplia trayectoria en el ámbito deportivo, que trabaja desde hace años con distintos clubes de LaLiga.

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La entidad navarra asegura que la propia Liga tuvo conocimiento de la operación durante el proceso de contratación, después de que fuera consultada al respecto, y sostiene que existen documentos emitidos tanto por Howden como por la patronal del fútbol español que acreditan que este tipo de coberturas forman parte de las prácticas habituales de gestión de riesgos en los clubes profesionales.

Asimismo, Osasuna informa de que la contratación fue comunicada al presidente de la Comisión de Control de la entidad y que será incluida en el informe que dicho órgano prevé presentar en los próximos días. Del mismo modo, los auditores del club fueron informados de la existencia de esta cobertura, según recoge el comunicado difundido por la entidad rojilla. EFE

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