Espana agencias

Laliga recibió de Osasuna información sobre la póliza frente al riesgo de descenso

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jun (EFE).- LaLiga confirmó este lunes a Efe que recibió por parte de Osasuna información sobre una póliza de seguro que contrató el club navarro frente al riesgo de descenso deportivo a una categoría inferior, y fuentes de la patronal dijeron que las pólizas constituyen, según información pública y generalmente aceptada en el sector, "instrumentos habituales en el ámbito del fútbol profesional, utilizados por los clubes y SADs como mecanismo de gestión de riesgos financieros asociados a contingencias deportivas".

LaLiga recibió la notificación de Osasuna de la contratación de esta póliza con la firma Howden, que conforme a información pública disponible, opera en el sector asegurador del deporte profesional, explica LaLiga.

PUBLICIDAD

Osasuna, entretanto, defendió este lunes el seguro contratado ante un posible descenso de categoría y ha defendido la legalidad y normalidad de esta operación, asegurando que se trata de una herramienta habitual en el fútbol profesional para proteger a las entidades ante las consecuencias financieras de una pérdida de categoría.

Ante la polémica generada por el seguro, Osasuna ha aclarado los detalles de una cobertura contratada para hacer frente al impacto económico que supondría un eventual descenso deportivo. Según explica la entidad rojilla, la operación consistió en la contratación de una cobertura por valor de 1,2 millones de euros que garantizaría una compensación de 6 millones en caso de perder la categoría.

PUBLICIDAD

El club subraya que este tipo de mecanismos son habituales en el deporte profesional y especialmente en el fútbol, donde las diferencias de ingresos entre categorías hacen necesario disponer de herramientas de protección financiera ante posibles contingencias deportivas.

Osasuna señala además que la cobertura fue contratada a través de Howden, una firma de reconocido prestigio internacional y con una amplia trayectoria en el ámbito deportivo, que trabaja desde hace años con distintos clubes de LaLiga.

La entidad navarra asegura que la propia Liga tuvo conocimiento de la operación durante el proceso de contratación, después de que fuera consultada al respecto, y sostiene que existen documentos emitidos tanto por Howden como por la patronal del fútbol español que acreditan que este tipo de coberturas forman parte de las prácticas habituales de gestión de riesgos en los clubes profesionales.

Asimismo, Osasuna informa de que la contratación fue comunicada al presidente de la Comisión de Control de la entidad y que será incluida en el informe que dicho órgano prevé presentar en los próximos días. Del mismo modo, los auditores del club fueron informados de la existencia de esta cobertura, según recoge el comunicado difundido por la entidad rojilla. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Espanyol anuncia la salida de la colombiana Daniela Caracas y ocho futbolistas más

Infobae

El Celta presume de ser el club de LaLiga que más ha crecido "en fortaleza de marca"

Infobae

Suspendido el decreto que pretendía evitar la demolición de Isla de Valdecañas (Cáceres)

Infobae

Marian Mouriño: "No vamos a vender por vender"

Infobae

Tres responsables de Tableros Hispanos aceptan dos años de cárcel por la muerte de un trabajador en un incendio en 2019

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

Leire Díez rechaza que la UCO acceda a sus llamadas y mensajes entre 2020 y 2025 al considerar que es un periodo muy superior al de los hechos investigados

Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

ECONOMÍA

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

El oro rompe su lógica de activo refugio: cae más de un 20% desde su récord y borra todo lo ganado en 2026 pese a la tensión geopolítica

DEPORTES

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz serán baja para el partido amistoso ante Perú: permanecerán el campo base para seguir con la recuperación

Perú - España: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026 en España

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones