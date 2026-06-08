La rojiblanca Rosa Ostermín renueva hasta 2028

Madrid, 8 jun (EFE).- La futbolista Rosa Ostermín ha llegado a un acuerdo para renovar con el Atlético de Madrid por dos campañas más, hasta el 30 de junio de 2028, según ha informado este lunes la entidad rojiblanca en un comunicado.

"Estoy muy contenta y agradecida por la confianza depositada en mí. Quiero seguir ayudando al equipo, tanto dentro como fuera del campo, y devolver al equipo donde se merece", afirmó en la nota de prensa la madrileña de 25 años.

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Actualmente, Ostermín vive su segunda etapa como rojiblanca y ha disputado un total de 63 encuentros oficiales con la elástica colchonera (49 en Liga F, siete en Copa de la Reina y siete en la UEFA Women’s Champions League). Esta temporada ha ayudado al equipo con tres goles y tres asistencias.

Además, la lateral y extremo del Atlético de Madrid ya sabe lo que es conquistar un título porque formó parte, en su primera etapa, de la plantilla que se proclamó campeona de Liga en la campaña 2018/19. EFE

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