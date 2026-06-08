La CUP ve "denigrante" que León XIV hable en el Congreso sobre eutanasia y aborto

Barcelona, 8 jun (EFE).- La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha calificado este lunes de "denigrante" y "lastre para la democracia" que el Congreso haya abierto sus puertas al papa para opinar sobre derechos como el aborto o la eutanasia, ya que ha sostenido que se trata del "líder de un estado absolutista".

Durante una rueda de prensa en la sede del partido, Moreno ha denunciado que se financie con dinero público esta visita y ha lamentado que las administraciones se pongan "de rodillas" ante el pontífice.

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"Nos parece una vergüenza que se financie con dinero público esta visita. Es la constatación de la falta de separación evidente y efectiva entre el Estado y la Iglesia", ha apuntado.

En este sentido, la portavoz ha señalado también directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ante la llegada de León XIV a Cataluña este martes.

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Moreno ha reprochado al Govern que despliegue "la alfombra roja" y destine recursos públicos a este encuentro en medio de la "emergencia" que afecta a los docentes, la vivienda, las bibliotecas y el sector social.

"Nos preocupa el espectáculo que estamos viendo estos días y nos preocupan las prioridades de este gobierno que, mientras tenemos movilizaciones en defensa de los servicios públicos, se rinde institucionalmente a la visita del Papa", ha criticado.

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Por ello, la CUP ha pedido a Illa el "mismo nivel de implicación" cuando los docentes y las familias piden más recursos para el sistema educativo. EFE

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