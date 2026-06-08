El papa mantiene un encuentro con Ayuso esta tarde en Nunciatura para hablar de familia

Madrid, 8 jun (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que va a mantener un encuentro con el papa en Nunciatura esta tarde para abordar asuntos vinculados a la familia, la infancia y la vida.

Durante una conversación con periodistas acreditados para la visita del papa en Madrid en el centro de prensa situado en la sede de la comunidad, Díaz Ayuso ha señalado que en la reunión que va a mantener con León XIV a las 16:00 horas, dentro de la agenda privada del papa, va a estar acompañada de dos consejeros para abordar "propuestas por la familia y la vida".

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Díaz Ayuso ya mantuvo un encuentro con el papa el pasado 1 de junio en el Vaticano, a pocos días de su viaje a España, en el que le aseguró que "España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias".

A esa idea se ha referido la presidenta madrileña este lunes y ha destacado que está muy satisfecha de la acogida que ha tenido el papa en Madrid estos días. "Sabía que le iba a sorprender y efectivamente, le ha sorprendido y en ocasiones le ha emocionado".

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"Estoy muy orgullosa de la imagen que se está trasladando, porque eso es España, una España que es alegre que celebra que es muy generosa, que es capaz de estar cinco o seis horas al sol esperando para ver al papa pasar de lejos".

Ha agradecido la generosidad de la gente "que ha tenido que cambiar sus rutinas, hacer sacrificios pequeños o grandes para que todo funcione, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los funcionarios, los equipos de emergencia, de seguridad, los sanitarios, tantos voluntarios, todo el mundo ha hecho algo". EFE

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