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PSdeG ve "inaceptables" los errores en la PAU gallega pero pide que no se convierta en un "ajuste de cuentas políticas"

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La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha asegurado este lunes que los errores en la PAU gallega "fueron inaceptables" y ha solicitado que "se depuren responsabilidades", aunque si hacer de esta cuestión "un ajuste de cuentas políticas".

En declaraciones a los medios, la socialista ha señalado que "ningún alumno puede pagar el pato" por unos errores que ha calificado de "inaceptables".

Por ello, ha reclamado que "se depuren responsabilidades en toda la cadena, incluso en la Consellería de Educación, que tardó dos días en salir".

Sin embargo, ha alertado de "la ingerencia de la Xunta en las pruebas" y ha señalado que esta cuestión "no puede convertirse en un ajuste de cuentas políticas". "Lo que nos preocupa son los estudiantes", ha zanjado.

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En otro orden de cosas, a preguntas de los medios, se ha referido a la nueva gerencia del Sergas, una etapa ante la que ha mostrado una "desconfianza total".

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Patricia Iglesias ha señalado que el sistema de salud pública en Galicia "está en absoluto colapso" y sufre de un "absoluto deterioro, especialmente en el caso de la Atención Primaria". "El PP no apuesta por la sanidad pública, apuesta por la concertación", ha dicho, contraponiendo este sistema al que apoyan los socialistas, "una sanidad 100 por cien pública y con refuerzo de la Atención Primaria".

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Iglesias ha expresado su respeto "al principio de presunción de inocencia" en el caso Zapatero y ha señalado que el actual es "un momento muy inicial del proceso" judicial.

"Nosotros no vamos a destruir ordenadores a martillazos, estamos abiertos a colaborar con la investigación", ha ironizado, expresando el "respeto y colaboración con la justicia" de los socialistas.

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