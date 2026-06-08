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Le Quâng Liêm, ante los jóvenes ambiciosos Murzin, Oro y Santos en el Magistral de León

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León, 8 jun (EFE).- El vietnamita Le Quâng Liêm, situado entre los 20 mejores del mundo, defenderá su título del Magistral de ajedrez Ciudad de León, del 3 al 6 de julio, frente a tres jóvenes ambiciosos como el actual campeón mundial de partidas rápidas, el ruso Volodar Murzin, el segundo Gran Maestro Internacional (GMI) más joven de la historia, el argentino Faustino Oro, y el español Jaime Santos, clasificado para la Copa del Mundo.

En la presentación de la trigésimo novena edición del torneo decano en España, realizada en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León, han estado presentes el director del Magistral, Marcelino Sión; el alcalde de León, José Antonio Diez; y el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, entre otros.

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El director del Magistral, Marcelino Sión, señaló que la nómina de jugadores, que en esta ocasión tienen una edad media de apenas 24 años, se ha elegido "pensando en los diferentes estilos de juego de los participantes y su capacidad de lucha, lo que garantiza partidas emocionantes", dijo.

En relación a las actividades paralelas que despliega el Magistral cada año, Sión recordó que el objetivo es "conectar el ajedrez en León con la cultura, con el patrimonio histórico y con sus gentes".

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Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), reconoció que cada edición del torneo es "un lujo" disfrutar en directo del mejor ajedrez del mundo y animó a la ciudadanía a seguir las partidas oficiales y participar en las actividades paralelas porque, añadió "el deporte y la cultura han de ser ejes fundamentales del modelo de ciudad que se pretende".

Durante su intervención, el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, puso en valor el trabajo del director del Torneo, Marcelino Sión "alma mater de este proyecto", destacando el "altísimo nivel competitivo" del Magistral, así como el hecho de que los principales jugadores del Torneo siempre repiten experiencia.

"El Magistral ha conseguido en León algo muy difícil de lograr y que buscan otras disciplinas en otras ciudades, ser una enseña, una marca de la ciudad y que cuando se habla de ajedrez en España, se habla de León", señaló.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León, Diego Soto, apuntó que el esfuerzo, el rigor y el talento que atesoran los jugadores del Magistral se convierte en "fuente de inspiración"” para los estudiantes.

Entre las actividades paralelas deportivas -Open y partidas simultáneas- y lúdicas, destaca la conferencia "La revolución ajedrecística en Cuba, la era post Capablanca" el 4 de julio a las 11 horas en El Albeitar con el primer Gran Maestro cubano después de Capablanca, Silvino García, que conducirá a los asistentes a través de la historia del ajedrez cubano después de la revolución, incluyendo sus contactos con los líderes Fidel Castro y el Che, y la gran afición de ambos al ajedrez.EFE

fps/orv/jpd

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