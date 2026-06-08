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Junts dice que ni una moción de censura ni unos presupuestos tienen visos de "prosperar"

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Barcelona, 8 jun (EFE).- El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado este lunes que ni una moción de censura del PP ni el proyecto de presupuestos para 2027 que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tienen posibilidades de prosperar".

En rueda de prensa desde la sede del partido, ha insistido en reclamar elecciones anticipadas y ha sostenido que tanto el PP como el PSOE están ya en "precampaña electoral", haciendo propuestas "de cara a la galería que no servirán para desbloquear la situación".

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"En democracia, cuando un Gobierno se queda sin mayoría, convoca elecciones. Si no lo hace, es por razones partidistas", ha criticado Rius.

En cuanto a la moción de censura, el portavoz de Junts ha mantenido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se limitó a lanzar una propuesta que "ni él mismo se atreve a presentar porque no tiene una mayoría para aprobarla".

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Así, ha insistido en que, si el PP tiene "cualquier propuesta, donde tiene que ir y adonde se tiene que dirigir es a Waterloo", para trasladársela al líder del partido y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"No lo hacemos por gusto, sino porque tenemos un presidente de la Generalitat y dos consellers en el exilio", ha lamentado. "Si tiene alguna propuesta, que coja un avión y a Waterloo", ha reiterado.

Sobre los presupuestos para 2027, Rius ha recordado que Sánchez "no tiene mayoría" para aprobarlos, después de que Junts rompiera relaciones con el PSOE, y ha rechazado que una visita del presidente español a Waterloo sirviera para hacerles reconsiderar su posición.

"Es un tema que no está en absoluto sobre la mesa", ha aclarado el dirigente de Junts, que considera que Sánchez lanzó esta propuesta con el único objetivo de "ganar tiempo" ante una legislatura que consideran agotada. EFE

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