Identifican como autor de agresión sexual a una niña en 2019 a la expareja de la madre

Lugo, 8 jun (EFE).- La Policía ha informado de que ha esclarecido la agresión sexual en Lugo a una niña de 10 años en 2019 y, gracias a las investigaciones, la recogida de muestras biológicas y la colaboración internacional, ha logrado determinar que el supuesto autor de los hechos fue el hombre que en aquel momento era pareja sentimental de la madre de la víctima.

Según ha informado la Comisaria Provincial en un comunicado, el sospechoso, que en la actualidad cumple condena por otros delitos en Alemania, habría aprovechado la convivencia en el domicilio con madre e hija para agredir a la niña.

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Cuando los padres de la menor tuvieron conocimiento de los hechos, interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional, pero entonces el supuesto agresor ya había abandonado el domicilio. Consiguió eludir la acción de la justicia gracias a una identidad falsa, que era la única que conocía su pareja y con la que se movía por nuestro país.

Los agentes de la Policía Nacional de Lugo realizaron “una exhaustiva labor de investigación mediante diversas inspecciones técnico-policiales y recogida de vestigios, obteniendo huellas lofoscópicas y muestras biológicas del autor”.

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En su momento, el análisis de esas evidencias no arrojó coincidencia alguna, pero quedaron almacenadas en las bases de datos policiales.

“El caso no fue abandonado en ningún momento”, explica la Policía Nacional, y antes de que la víctima alcanzase la mayoría de edad —momento en el que habría comenzado a computar el plazo de prescripción del delito—, se “logró el esclarecimiento de los hechos gracias a la colaboración policial internacional.”

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A través de instrumentos como el Tratado de Prüm, que permite el intercambio de huellas y perfiles genéticos entre países, se consiguió identificar plenamente al autor, tanto por el estudio lofoscópico como por un perfil genético. EFE

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