Este martes, descenso de hasta seis grados en las máximas en el tercio norte peninsular

Madrid, 8 jun (EFE).- Este martes se espera un descenso notable de las temperaturas de hasta 6 grados en algunos puntos del tercio norte peninsular, con precipitaciones débiles que podrían afectar a los Pirineos, Cantábrico y alto Ebro, aunque irán remitiendo por la tarde, y fuertes vientos en Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que por la mañana se espera nubosidad baja en puntos del sureste, Estrecho y litoral de Alborán, pudiéndose producir algún chubasco aislado en zonas de montaña del interior del tercio oriental.

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Temperaturas máximas en descenso en el tercio norte, Baleares e interior del tercio este, bajando hasta 6 grados en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico.

Aumentarán en Badajoz y Huelva, pudiendo superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y los 38 en zonas puntuales del Guadalquivir.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y en ascenso en la sur, de forma más acusada en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, con mínimas de más de 20 grados en el Guadalquivir y litoral mediterráneo.

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Soplará viento de cierzo en el valle del Ebro, tramontana fuerte en el Ampurdán con rachas muy fuertes y viento moderado en Baleares y litorales; flojo en el resto del territorio.

En Canarias, sin cambios en las temperaturas y vientos alisios con rachas muy fuertes, pudiéndose superar los 70 km/h en zonas expuestas.

.-GALICIA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso ligero. Viento moderado con intervalos fuertes en el litoral occidental y en el resto flojo, con intervalos de moderado en el interior por la tarde.

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.-ASTURIAS: cielos nubosos que podrán dejar lluvias débiles y dispersas, poco probables en el litoral occidental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso, más notable en el interior. Viento flojo.

.-CANTABRIA: cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas que serán menos frecuentes en el litoral. Temperaturas en descenso y viento flojo con intervalos de moderado en el extremo sur y de madrugada en el litoral.

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.-PAÍS VASCO: cielos nubosos disminuyendo por la tarde a poco nubosos con lluvias débiles, más dispersas en el sur y con algún chubasco en el norte de madrugada que remitirá por la tarde. Temperaturas en descenso. Viento flojo con intervalos de moderado de madrugada en el litoral.

.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas en zonas de montaña y Sistema Central. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del cuadrante nororiental. Viento flojo a moderado.

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.-NAVARRA: cielos nubosos con lluvias débiles en el tercio norte que cesarán al mediodía. Temperaturas en descenso que será notable en el este y sur en el caso de las máximas. Viento flojo a moderado.

.-LA RIOJA: intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en zonas altas y de sierra. Temperaturas en descenso, más notable en las máximas. Viento flojo a moderado.

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.-ARAGÓN: cielos nubosos con posibles chubascos dispersos en el Pirineo y sistema Ibérico, manteniéndose despejados en el resto. Temperaturas en descenso. Viento con posibles rachas muy fuertes en el valle del Ebro, flojo en el resto.

.-CATALUÑA: cielos nubosos con chubascos ocasionales en el Pirineo, extendiéndose hacia el interior del tercio norte por la tarde. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas mínimas en descenso en el valle de Arán y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso. Viento flojo en general.

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.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo o moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos con intervalos de nubes que se extenderán por la tarde pudiéndose producir alguna precipitación débil y dispersa en la sierra. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos. Viento flojo.

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.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes que se extenderán por la tarde pudiendo ir acompañados de alguna precipitación débil y dispersa, especialmente en zonas de montaña. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el sistema Central e Ibérico; máximas con predominio de descenso. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios en Castellón, en ascenso en el sur de Valencia y en ligero ascenso en el resto; máximas en descenso. Viento flojo con aumentos ocasionales en el litoral de Alicante.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo.

.-BALEARES: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en descenso, más notable en Menorca y Mallorca. Viento flojo a moderado.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo.

.-CANARIAS: cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lloviznas en medianías a última hora; poco nubosos o despejados en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento alisio moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. EFE