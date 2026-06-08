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El Gobierno apoya el "valiente" discurso del papa en su defensa de la paz y los migrantes

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Madrid, 8 jun (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado este lunes el "valiente" discurso del papa en el Congreso en su defensa de la paz, la dignidad humana y el apoyo a los vulnerables, como los migrantes, un mensaje "absolutamente concordante" con la posición del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas tras la visita de León XIV a las Cortes Generales, el ministro ha calificado de "muy valiente" y "muy claro" el "histórico" discurso del pontífice que "interpela", ha dicho, "a todas las personas".

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Preguntado por la defensa que ha hecho el pontífice de la vida humana desde "la concepción", ha respondido que el Gobierno respeta "todas las posiciones políticas y todas las posiciones que trae la Iglesia católica".

Ha señalado que el papa ha dicho "con toda claridad" que hay que apoyar la paz, la diplomacia, los derechos humanos y el derecho internacional y que no hay "que dejarse llevar por la ley del más fuerte".

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En materia migratoria, Bolaños ha destacado que el pontífice ha pedido apoyar a los "débiles, a los vulnerables, a los que no tienen de nada" y dejan sus países para "buscar un futuro que no tiene en su tierra".

Ha aprovechado además para subrayar la relación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Iglesia en estos últimos años, que ha dado como fruto acuerdos "bien importantes". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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