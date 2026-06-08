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Antón Leis deja la dirección de AECID para ocupar un alto cargo en ACNUR

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El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis, dejará este puesto próximamente para pasar a ocupar un alto cargo en el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), según ha anunciado este lunes Naciones Unidas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, le ha nombrado alto comisionado adjunto para Operaciones de ACNUR en sustitución del congolés Raouf Mazou, ha informado la Secretaría General de Naciones Unidas.

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Leis fue designado director de AECID en julio de 2021 tras la llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y en este tiempo ha desempeñado un papel fundamental en la aprobación de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, en 2023, que ha traído consigo una reforma de la agencia.

Según ha resaltado la ONU en su comunicado, lleva a su nuevo cargo "amplia experiencia en cooperación internacional y asuntos multilaterales, con un fuerte foco en el desarrollo, la gobernanza y las asociaciones".

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Antes de su paso por AECID, Leis ocupó diversos puestos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluido en el Secretariado de Relaciones Mundiales y el Gabinete del Secretario General. Asimismo, entre 2018 y 2020 fue vocal asesor en la Secretaría General de Asuntos Internacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de España, etapa en la que coincidió con Albares.

Con anterioridad, según consta en la web de AECID, ha desempeñado puestos de cooperante en el Banco Africano de Desarrollo desde Túnez y Costa de Marfil, así como en el Banco Mundial como asesor jurídico, trabajando sobre las regiones de África Subsahariana y América Latina y Caribe desde la sede de Washington.

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