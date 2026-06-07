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Sánchez ve "muy emocionante" que el papa agradeciera la posición internacional de España

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Barcelona, 7 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "muy emocionante" que el papa León XIV agradeciera ayer el compromiso de España con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz.

En una entrevista en Radio Primavera Sound, el presidente del Ejecutivo se ha manifestado así al ser preguntado por las palabras de ayer del pontífice en el Palacio Real de Madrid, donde agradeció a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo", así como su "compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos".

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"Ver al papa reconocer esa posición, hay que agradecerlo, porque no tenía por qué hacerlo (...) Es verdad que en estas cuestiones estamos en la misma línea", ha comentado Sánchez en la entrevista, que se hizo antes de que el presidente asistiera anoche al concierto del grupo Gorillaz en este festival barcelonés.

"La verdad es que ha sido muy emocionante esa referencia (del papa), porque es verdad que si uno mira a Europa, desgraciadamente hoy no hay muchos gobiernos que estén en la posición en la que nosotros estamos. Estamos un poquito solos desde un punto de vista institucional", ha subrayado Sánchez.

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No obstante, el presidente del Gobierno ha matizado que las sociedades europeas "no están en estas coordenadas", ya que "mucha gente joven" de otros países mira a España y le "gustaría" que sus gobiernos defendieran "esos valores y esos principios".

En la entrevista con ese medio, Sánchez asegura que el cartel del Primavera Sound es "impresionante" y que le habría gustado ver a The Cure, entre otros artistas.

También confiesa que es un poco "ecléctico" en materia musical y que le gustan muchos tipos de estilos, aunque últimamente se siente especialmente atraído por el jazz.

"Es la primera vez (que vengo al Primavera Sound) pero no va a ser la última", dice el presidente, que añade que cuando sea expresidente se propone "retomar" su afición a asistir a festivales de música.

Asimismo, Sánchez ha reivindicado a aquellos festivales y a aquellos artistas que, con independencia de su ideología política, se posicionan "por valores, principios" o por posiciones "de sentido común", y ha añadido: "Es muy loable".

Y ha comentado que ante la actual "ola reaccionaria" la aportación de la música y de la cultura "es muy importante".

En esta línea, ha reivindicado figuras como la de Bruce Springsteen y su postura respecto a las políticas migratorias en EEUU. "Es muy inspirador", ha dicho Sánchez.

También ha reivindicado políticas como la del bono cultural, que "hace rabiar mucho a la ultraderecha" pero que permite a 1,2 millones de jóvenes acceder a la cultura, ha destacado. EFE

(foto) (vídeo)

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